Argentina podría enfrentar a Brasil en un amistoso antes de las Eliminatorias 2030

Desde entonces, Argentina consiguió tres victorias y un empate frente a Brasil. Entre esos resultados se destacan el triunfo por 1-0 en la final de la Copa América 2021, disputada en el Maracaná; la goleada por 4-1 en el Monumental durante las Eliminatorias para el Mundial 2026, y un nuevo triunfo en Río de Janeiro por el mismo certamen, con gol de Nicolás Otamendi.