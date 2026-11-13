Argentina podría enfrentar a Brasil en un amistoso antes de las Eliminatorias 2030

Ante la incertidumbre por el calendario sudamericano rumbo al próximo Mundial, crecen las posibilidades de que la Albiceleste y la Canarinha se enfrenten en marzo de 2027, en un duelo que no se disputa desde 2019.
La Selección Argentina podría volver a enfrentarse con Brasil en un partido amistoso durante la próxima fecha FIFA de marzo de 2027. Ante la falta de certezas sobre el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, ambos seleccionados mantienen conversaciones para organizar un nuevo capítulo del clásico continental, que no se disputa desde 2019 en el marco de un encuentro de preparación.
Según trascendió, las negociaciones continúan y existe interés de las dos partes en concretar el partido. Tanto la Albiceleste como la Canarinha buscan medirse ante rivales de jerarquía para llegar de la mejor manera al camino clasificatorio hacia la próxima Copa del Mundo y a la Copa América 2028, que podría volver a disputarse en Estados Unidos.
La posibilidad toma fuerza en medio de la incertidumbre sobre el calendario de las Eliminatorias, cuya fecha de inicio todavía no está definida. Si finalmente se posterga el comienzo del certamen clasificatorio, marzo ofrecería una oportunidad para que los dos seleccionados organicen un amistoso de alto nivel y vuelvan a protagonizar uno de los enfrentamientos más importantes del fútbol sudamericano.
El último amistoso entre Argentina y Brasil se disputó el 15 de noviembre de 2019 en Arabia Saudita. Aquella noche, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 1-0 con un gol de Lionel Messi, en un partido que marcó el comienzo de una racha favorable para la Selección en los cruces ante su clásico rival.
Desde entonces, Argentina consiguió tres victorias y un empate frente a Brasil. Entre esos resultados se destacan el triunfo por 1-0 en la final de la Copa América 2021, disputada en el Maracaná; la goleada por 4-1 en el Monumental durante las Eliminatorias para el Mundial 2026, y un nuevo triunfo en Río de Janeiro por el mismo certamen, con gol de Nicolás Otamendi.
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