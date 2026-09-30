Argentina se floreó ante Bolivia en el reencuentro con la gente en Córdoba

Con el Cuti Romero con la cinta, Argentina inició la nueva era sin Messi con un triunfo aplastante ante Bolivia. Más allá de la poca jerarquía del rival, había que resolverlo con un monólogo, goleando, recibiendo solamente un tiro al arco y dejando todo en cada pelota, en otra muestra de amor por la camiseta y de competitividad de un grupo que ya piensa, con renovación por medio que ya se vio en este duelo, en seguir ganando cosas importantes.

El resumen del partido