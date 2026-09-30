Argentina se floreó ante Bolivia en el reencuentro con la gente en Córdoba

Tras el subcampeonato en la Copa del Mundo, la Scaloneta realizó un monólogo y aplastó por 4 a 0 a la Verde en un amistoso en el Kempes. Lautaro, Nico Paz, Cuti Romero y el Flaco López anotaron los goles.
Fiesta en el Kempes: Argentina aplastó por 4 a 0 a Bolivia en un amistoso en Córdoba en su reencuentro con la gente después del subcampeonato mundial. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José "Flaco" López marcaron los tantos del show en la primera presentación del equipo en esta fecha FIFA especial, dado que en el último compromiso, el martes ante Benín, será el adiós de Lionel Messi.
Lautaro abrió el marcador a los 19 minutos de juego con un fuerte derechazo cruzado y se consolida como uno de los máximos goleadores del ciclo Scaloni con 41 gritos solo detrás de Leo (60). Y, diez minutos después, Nico Paz amplió el marcador con una excelsa definición por encima del arquero rival tras una buena jugada a puro toque del local.
Cuti Romero, en su primer duelo como capitán oficial de La Albiceleste, anotó de cabeza a los nueve minutos del complemento para el 3-0 a Bolivia. Por último, el Flaco López anotó el 4-0 final con un puntazo dentro del área, con el que consiguió su primer tanto con la celeste y blanca.
La Scaloneta volvió a demostrar un gran juego de asociación interno, habilidad de recuperación tras perdida y firmeza en la defensa con la novedad de los laterales (Agustín Giay y Román Vega fueron titulares en las bandas) y la presencia otros jóvenes que buscarán sumar en esta nueva etapa. Como Vega, Equi Fernández, Santiago Simón, Leonel Flores y Valentín Gómez tuvieron su estreno en la Albiceleste al ingresar desde el banco de suplentes.
Con el Cuti Romero con la cinta, Argentina inició la nueva era sin Messi con un triunfo aplastante ante Bolivia. Más allá de la poca jerarquía del rival, había que resolverlo con un monólogo, goleando, recibiendo solamente un tiro al arco y dejando todo en cada pelota, en otra muestra de amor por la camiseta y de competitividad de un grupo que ya piensa, con renovación por medio que ya se vio en este duelo, en seguir ganando cosas importantes.
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