El Consejo Superior aprobó por unanimidad la máxima distinción honorífica de la Universidad de Buenos Aires y prevé entregársela el 6 de octubre.
Lionel Messi recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la máxima distinción honorífica de la institución. El Consejo Superior aprobó por unanimidad el reconocimiento y tiene previsto entregarle el diploma el martes 6 de octubre, antes del partido de despedida de la Selección argentina en el Estadio Monumental.
La distinción reconoce la trayectoria deportiva de Messi y su vínculo con la representación argentina, y en los fundamentos de la resolución, la UBA destacó valores como la excelencia, la perseverancia, la humildad y el compromiso con la representación nacional, aspectos que la institución considera propios de su identidad.
El reconocimiento contempla especialmente el ciclo de Messi como capitán de la Selección, durante el cual conquistó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024. La resolución también menciona el subcampeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Con esos resultados, Messi integró el plantel que consiguió cuatro títulos consecutivos con la Selección mayor, una marca sin antecedentes en el fútbol argentino. El Consejo Superior valoró esos logros junto con la trascendencia alcanzada por el futbolista dentro y fuera de las canchas.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, explicó que la distinción no apunta únicamente a reconocer los resultados deportivos debido a que: “queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, afirmó.
La ceremonia está prevista para el 6 de octubre, en la previa del encuentro de despedida de la Selección argentina en el Monumental, en la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento, la Universidad no informó los detalles del acto ni el lugar preciso en el que se realizará dentro de esa jornada.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también destacó la representación de los valores asociados a la camiseta argentina por parte de Messi. Según señaló, el futbolista los transmitió “con coraje y respeto” y el Doctorado Honoris Causa constituye un reconocimiento que excede su actividad deportiva.
La Universidad explicó que la decisión se enmarca en una práctica adoptada por instituciones académicas de distintos países, que conceden distinciones honoríficas a deportistas por la relevancia de sus trayectorias y su influencia pública.
El reconocimiento a Messi se suma a otros Doctorados Honoris Causa otorgados por la UBA en los últimos años a referentes de la cultura, las ciencias y la vida pública. Entre ellos figuran Carlos Alberto “Indio” Solari, distinguido en diciembre de 2025, Charly García y Alejandro Dolina. En 2025, el Consejo Superior también resolvió otorgar la distinción al cantautor español Joaquín Sabina.
El Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno de la UBA y está integrado por el rector, los decanos de las 13 facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes. La decisión de distinguir a Messi fue aprobada por unanimidad por ese organismo.
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