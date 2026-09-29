Scaloni habló de su posible continuidad en la Selección y la despedida de Messi

El abrazo entre Tapia y Scaloni tras la caída en la final del Mundial 2026.

La intención es que el entrenador continúe hasta 2030, en un ciclo que podría incluir una nueva Copa América y la tercera Copa del Mundo bajo su conducción. En ese escenario, uno de los principales desafíos será afrontar el recambio de futbolistas y la salida de Lionel Messi. “Más allá del jugador, siempre dije lo que generaba dentro y fuera de la cancha a Messi. Imaginate si será difícil, no existe la sensación que genera él”, reconoció Scaloni, aunque remarcó que hay jugadores capaces de asumir nuevas responsabilidades.

El técnico también explicó que el análisis posterior al último Mundial estuvo centrado en evaluar el plantel puesto por puesto, las edades de los futbolistas y la necesidad de buscar nuevas alternativas. “Creemos que se puede dar. El último Mundial nos dejó la enseñanza de que se juega todos los partidos, sea el rival que sea, a morir”, sostuvo. En ese sentido, destacó que Argentina seguirá enfrentando partidos en los que los rivales modifican su planteo por tratarse de la campeona del mundo.

En ese recambio, Scaloni confirmó que Cristian “Cuti” Romero será el capitán de la Selección en estos partidos, mientras que Emiliano Martínez será el segundo y Lautaro Martínez el tercero. Sobre Romero, destacó que deberá asumir la responsabilidad de llevar la cinta y mejorar algunos aspectos de su juego. “Es un gran jugador y pensamos que siempre va a estar adentro defendiendo la camiseta de la Selección”, afirmó.

Scaloni también habló sobre Walter Samuel y su lugar en el cuerpo técnico. Recordó que el exdefensor rechazó el año pasado una propuesta del Inter para continuar junto al seleccionado hasta el Mundial y destacó su importancia personal y profesional. “Además de ser importantísimo es mi amigo. Quiero lo mejor, si él quiere en algún momento tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”, explicó, aunque aclaró que por ahora no tiene novedades.

Walter Samuel y Lionel Scaloni.

El entrenador también se refirió a los próximos partidos y a las pruebas que realizará durante esta fecha FIFA. Explicó que estos encuentros servirán para analizar distintas alternativas tácticas, incluso con dos o tres delanteros o una línea de tres defensores. “Cualquier equipo del mundo que tenga un jugador como él (Messi) pasa a ser indispensable. Cuando no estuvo, el equipo ha respondido”, señaló, y remarcó que la identidad basada en la pelota y en juntar jugadores de buen pie no cambiará.

Sobre la despedida de Messi, Scaloni confirmó que el capitán estará presente en el último de los tres amistosos programados. “Leo en principio viene el fin de semana, después del partido del 3. Pero si quiere venir al 3, puede. Llegaría el domingo creo”, explicó. Además, indicó que la camiseta número 10 no será utilizada en estos partidos hasta el encuentro de despedida y que luego se definirá quién la llevará en el futuro.

La Selección Argentina tendrá este miércoles a las 21.00 su primer amistoso frente a Bolivia en el estadio Mario Kempes. El plantel se reencontró el lunes después de tener libre durante el fin de semana y realizará el último entrenamiento luego de la conferencia de Scaloni, antes de viajar por la noche rumbo a Córdoba. El segundo encuentro será ante Burkina Faso, el sábado a las 21.00 en el estadio de River.

El tercer amistoso será frente a Benín, el martes a las 20.00 también en el Monumental, y será el partido en el que Messi estará presente para despedirse con la camiseta de la Selección Argentina. Antes de esos compromisos, Scaloni aseguró que ya tiene definido el equipo para el debut, aunque todavía no se lo comunicó a los jugadores: “Tengo el equipo, pero los jugadores no lo saben y lo voy a dar después del entreno”.