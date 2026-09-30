Cuti Romero marcó en su estreno como capitán en la cancha donde debutó en Primera

Con el brazalete heredado de Messi, el defensor cordobés aportó de cabeza a la goleada 4 a 0 a Bolivia y se fue ovacionado en el Kempes, donde inició su carrera en Belgrano.
Cristian “Cuti” Romero vivió una noche inolvidable con la Selección Argentina en Córdoba: debutó como capitán oficial, marcó un gol y se llevó una ovación en la victoria por 4-0 ante Bolivia. En el primero de los amistosos que terminarán con la despedida de Messi del seleccionado nacional, el defensor asumió la cinta y coronó su estreno con una actuación especial ante su gente. Lautaro Martínez, Nico Paz y el Flaco López marcaron los demás tantos del triunfo.
En el inicio del complemento, Romero apareció de cabeza para sellar el 3-0 tras un centro de Nico Paz. El defensor se impuso en el área y convirtió para desatar el festejo de sus compañeros y el reconocimiento de los hinchas. El gol tuvo un significado especial: fue su primera conquista como capitán oficial de la Albiceleste y en su provincia.
Minutos después, Scaloni decidió reemplazar al zaguero por Leonardo Balerdi. Antes de abandonar el campo, Romero le entregó la cinta al Dibu Martínez, quien ocupa el segundo lugar en la lista de capitanes, mientras que el tercero es Lautaro Martínez.
Aunque esta fue una noche especial por su estreno con la cinta en Córdoba, Romero ya había tenido otras experiencias como capitán de la Selección. Entre sus antecedentes aparecen el triunfo por 1-0 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas en 2025, el amistoso frente a Venezuela en octubre de ese año y el encuentro ante Mauritania previo al Mundial 2026.
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