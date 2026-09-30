Cuti Romero marcó en su estreno como capitán en la cancha donde debutó en Primera

Con el brazalete heredado de Messi, el defensor cordobés aportó de cabeza a la goleada 4 a 0 a Bolivia y se fue ovacionado en el Kempes, donde inició su carrera en Belgrano.

Cristian “Cuti” Romero vivió una noche inolvidable con la Selección Argentina en Córdoba: debutó como capitán oficial, marcó un gol y se llevó una ovación en la victoria por 4-0 ante Bolivia. En el primero de los amistosos que terminarán con la despedida de Messi del seleccionado nacional, el defensor asumió la cinta y coronó su estreno con una actuación especial ante su gente. Lautaro Martínez, Nico Paz y el Flaco López marcaron los demás tantos del triunfo.