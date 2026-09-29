La Selección llegó a Córdoba y fue recibida por una multitud de gente

El plantel encabezado por Lionel Scaloni arribó a la ciudad en la noche de este martes para el amistoso con Bolivia en el Kempes y compartió un lindo momento a pura foto y autógrafo.

El plantel de la Selección Argentina llegó en la noche de este martes a Córdoba para disputar el amistoso con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes en el inicio de su calendario en esta fecha FIFA. La Albiceleste fue recibida por una multitud de gente en su arribo al hotel y se detuvo a sacarse fotos y firmar autógrafos en las camisetas.