La Selección llegó a Córdoba y fue recibida por una multitud de gente

El plantel encabezado por Lionel Scaloni arribó a la ciudad en la noche de este martes para el amistoso con Bolivia en el Kempes y compartió un lindo momento a pura foto y autógrafo.
El plantel de la Selección Argentina llegó en la noche de este martes a Córdoba para disputar el amistoso con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes en el inicio de su calendario en esta fecha FIFA. La Albiceleste fue recibida por una multitud de gente en su arribo al hotel y se detuvo a sacarse fotos y firmar autógrafos en las camisetas.
Dibu Martínez inició el gesto de la Scaloneta al ser el primero en dirigirse hacia los hinchas. Luego, detrás del arquero fueron Cuti Romero (nacido en la ciudad) y Alexis Mac Allister, antes de que se sumara el resto de los jugadores junto al entrenador.
El momento entre jugadores y fanáticos mostró la unidad entre las partes en el inicio de una nueva etapa para la Selección, que en esta fecha FIFA despedirá a Lionel Messi en un partido amistoso a disputarse el 6 de octubre contra Benín en el Monumental.
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