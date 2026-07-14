De Paul, Mac Allister y Montiel: "Ojalá podamos hacer algo parecido al '86"

En la previa a la última práctica antes del cruce de este miércoles, los tres futbolistas contaron cómo se preparan para el partido y se hizo referencia a la hazaña de Diego Maradona hace 40 años.
En la previa al apasionante cruce ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel hablaron ante la prensa sobre las sensaciones del partido que se disputará este miércoles desde las 16:00, uno de los más trascendentes del torneo ya que el ganador pasará a jugar el partido final por el torneo.
De Paul, el futbolista del Inter Miami, una de las piezas desde el principio de la era Lionel Scaloni, fue el primero en dar su palabra y le puso el condimento adecuado. "Todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan porque tienen un condimento especial que me despiertan un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría. Tengo muchas ganas", expresó.
Sin embargo, en las últimas horas, su titularidad se puso en duda y De Paul no pudo hacer ninguna confirmación. "No lo sé todavía, el técnico no da el equipo hasta mañana", respondió y agregó que estaba tranquilo a la espera de la información final.
Debido al contexto histórico inevitable que rodea este encuentro, relacionado directamente con la Guerra de Malvinas de 1982, la delegación argentina fue clara al separar lo deportivo. Por eso, De Paul aclaró que el mensaje del entrenador para el plantel fue el mismo que dio en la conferencia de prensa posterior a la victoria con Suiza: "Lo que dijo puertas para afuera: es un partido de fútbol. Esperemos que la gente venga a disfrutar de un espectáculo y que cuando termine el partido, los argentinos estén muy felices".
Por su parte, Mac Allister, jugador del Liverpool, hizo más hincapié y habló de las ganas que reina en el equipo de repetir aquella hazaña de 1986, con Diego Maradona como estandarte.
"Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado. Llevar a cabo las cosas que él hacía adentro de una cancha es prácticamente imposible, quizás solo Leo puede hacerlo. Pero estos últimos días empezaron a salir videos del Diego en el partido contra Inglaterra en el '86 y demás cosas que a uno lo ayudan, las vemos y recordamos. Así que desde ese lado por supuesto que Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá que nosotros podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron", reflexionó, con ganas de salir a ganar el encuentro.
Por otro lado, quien también habló antes del cruce fue el lateral derecho Gonzalo Montiel, quien pelea por un lugar con Nahuel Molina y tiene chances de meterse en el once para este miércoles. "Nos enfocamos en nosotros, vamos a afrontar una semifinal y estamos preparados para eso", expresó.
El pateador del último penal que consagró al Seleccionado Argentino Campeón del Mundo en 2022, hizo notar la fuerza del país para lo emocionante que se viene: "La ilusión siempre está, como todos los argentinos nos ilusionamos. Estamos en una semi, a un paso de otra final y la afrontaremos de tal manera".
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