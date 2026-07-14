De Paul, Mac Allister y Montiel: "Ojalá podamos hacer algo parecido al '86"

"ESTE TIPO DE PARTIDOS ME ENCANTAN, ME MOTIVAN"



Rodrigo De Paul palpitó el cruce de semis ante Inglaterra. pic.twitter.com/pvSULryDZ1 — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2026

Por su parte, Mac Allister, jugador del Liverpool, hizo más hincapié y habló de las ganas que reina en el equipo de repetir aquella hazaña de 1986, con Diego Maradona como estandarte.

"Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado. Llevar a cabo las cosas que él hacía adentro de una cancha es prácticamente imposible, quizás solo Leo puede hacerlo. Pero estos últimos días empezaron a salir videos del Diego en el partido contra Inglaterra en el '86 y demás cosas que a uno lo ayudan, las vemos y recordamos. Así que desde ese lado por supuesto que Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá que nosotros podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron", reflexionó, con ganas de salir a ganar el encuentro.

️ "EL MENSAJE DEL TÉCNICO FUE EL MISMO PUERTAS PARA ADENTRO Y PUERTAS PARA AFUERA: ES UN PARTIDO DE FÚTBOL"



️ De Paul, contundente a la hora de referirse al cruce con Inglaterra en la semifinal del Mundial. pic.twitter.com/V3Rx0ZlXuZ — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2026

Por otro lado, quien también habló antes del cruce fue el lateral derecho Gonzalo Montiel, quien pelea por un lugar con Nahuel Molina y tiene chances de meterse en el once para este miércoles. "Nos enfocamos en nosotros, vamos a afrontar una semifinal y estamos preparados para eso", expresó.

El pateador del último penal que consagró al Seleccionado Argentino Campeón del Mundo en 2022, hizo notar la fuerza del país para lo emocionante que se viene: "La ilusión siempre está, como todos los argentinos nos ilusionamos. Estamos en una semi, a un paso de otra final y la afrontaremos de tal manera".