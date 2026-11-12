Estudiantes gritó campeón de la Supercopa Argentina en un increíble encuentro

El Pincha le ganaba 2 a 0 a Independiente Rivadavia de manera cómoda pero le igualaron el duelo con dos tantos sobre el final y Lucas Alario le dio el triunfo al equipo platense en el tiempo extra.
Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia en un partidazo disputado en Córdoba. El equipo del Cacique Medina se imponía por dos goles de diferencia gracias a Guido Carrillo y un tanto en contra de Iván Villalba, pero la Lepra protagonizó una remontada agónica con las conquistas de José Florentín y el propio Villalba. Cuando todo parecía encaminarse a los penales, Lucas Alario apareció en el tiempo suplementario para darle un nuevo título al Pincha, que ahora se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores.
El primer tiempo tuvo intensidad, situaciones de peligro y mucha disputa en la mitad de la cancha, aunque ninguno de los dos equipos consiguió romper el cero. Estudiantes intentó imponer su juego a partir de la posesión, mientras que el conjunto mendocino apostó por las transiciones rápidas para lastimar de contraataque.
Las oportunidades más claras llegaron de la mano de Palacios habilitando a Pérez, que definió apenas desviado, y luego Matías Fernández respondió con un remate que pasó muy cerca del arco defendido por Muslera. Pese al ida y vuelta, ambos se fueron al descanso sin goles.
La apertura del marcador llegó en el complemento, a los 10 minutos, cuando Guido Carrillo apareció sin marca en el área y conectó de cabeza un preciso córner ejecutado por Tobio Burgos desde la derecha. El gol le permitió al Pincha manejar el desarrollo con mayor tranquilidad ante un Independiente Rivadavia que tuvo que adelantarse en busca del empate, aunque encontró dificultades para generar peligro.
A los 23', el propio Carrillo volvió a participar de una acción determinante: intentó superar a Iván Villalba dentro del área, pero el defensor paraguayo terminó llevándose la pelota por delante y convirtió en su propio arco para establecer el 2-0 en el marcador.
Cuando Estudiantes parecía tener el título asegurado, Independiente Rivadavia protagonizó una reacción extraordinaria en los últimos minutos. A los 44', Matías Fernández desbordó por la izquierda y envió un centro para José Florentín que conectó de cabeza y puso el 1-2. La Lepra fue con todo en busca de la igualdad y encontró su premio en la última jugada del encuentro: nuevamente Fernández inició la acción, luego Elordi lanzó el centro y Villalba se reivindicó de su error con un cabezazo que terminó en el fondo de la red a los 49 minutos. El empate 2-2 desató la euforia del conjunto mendocino y llevó la definición al tiempo suplementario.
Sin embargo, la última palabra fue de Lucas Alario, que apareció en un momento decisivo para darle la Supercopa a Estudiantes. A los 7 minutos del primer tiempo suplementario, Baltasar Rodríguez ejecutó un tiro libre desde la mitad de la cancha y el delantero ganó de cabeza dentro del área para marcar el 3-2 definitivo. En el tramo final, Muslera respondió ante un intento de Florentín y sostuvo la ventaja.
Con este nuevo título, Estudiantes ahora podrá concentrarse en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, que se disputará el próximo sábado 28 en el Estadio Centenario de Montevideo. El conjunto platense, que quedó eliminado del Torneo Clausura en la fase regular tras finalizar 12° en la Zona A, también consiguió la clasificación a la Recopa de Campeones, donde enfrentará a Rosario Central y al ganador de la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia, por su parte, tendrá que recuperarse rápidamente de la derrota ya que el miércoles 25 visitará a Boca en la Bombonera por los octavos de final del Clausura. La Lepra cerró además una temporada histórica y terminó cuarta en la Tabla Anual, por lo que todavía mantiene posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 si se libera un cupo.
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