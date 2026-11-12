Estudiantes gritó campeón de la Supercopa Argentina en un increíble encuentro

A los 23', el propio Carrillo volvió a participar de una acción determinante: intentó superar a Iván Villalba dentro del área, pero el defensor paraguayo terminó llevándose la pelota por delante y convirtió en su propio arco para establecer el 2-0 en el marcador.

Cuando Estudiantes parecía tener el título asegurado, Independiente Rivadavia protagonizó una reacción extraordinaria en los últimos minutos. A los 44', Matías Fernández desbordó por la izquierda y envió un centro para José Florentín que conectó de cabeza y puso el 1-2. La Lepra fue con todo en busca de la igualdad y encontró su premio en la última jugada del encuentro: nuevamente Fernández inició la acción, luego Elordi lanzó el centro y Villalba se reivindicó de su error con un cabezazo que terminó en el fondo de la red a los 49 minutos. El empate 2-2 desató la euforia del conjunto mendocino y llevó la definición al tiempo suplementario.

Sin embargo, la última palabra fue de Lucas Alario, que apareció en un momento decisivo para darle la Supercopa a Estudiantes. A los 7 minutos del primer tiempo suplementario, Baltasar Rodríguez ejecutó un tiro libre desde la mitad de la cancha y el delantero ganó de cabeza dentro del área para marcar el 3-2 definitivo. En el tramo final, Muslera respondió ante un intento de Florentín y sostuvo la ventaja.

Con este nuevo título, Estudiantes ahora podrá concentrarse en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, que se disputará el próximo sábado 28 en el Estadio Centenario de Montevideo. El conjunto platense, que quedó eliminado del Torneo Clausura en la fase regular tras finalizar 12° en la Zona A, también consiguió la clasificación a la Recopa de Campeones, donde enfrentará a Rosario Central y al ganador de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia, por su parte, tendrá que recuperarse rápidamente de la derrota ya que el miércoles 25 visitará a Boca en la Bombonera por los octavos de final del Clausura. La Lepra cerró además una temporada histórica y terminó cuarta en la Tabla Anual, por lo que todavía mantiene posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 si se libera un cupo.

El resumen de Estudiantes 3-2 Independiente Rivadavia