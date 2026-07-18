AFA postergó la Supercopa Argentina por la vuelta de la Selección y explotó Verón

Ahora, la AFA deberá reunirse con los dirigentes de Estudiantes e Independiente Rivadavia para encontrar una nueva fecha. Por el momento, no se informó cuándo se disputará el encuentro que estaba pautado para el martes, desde las 18, en el Gigante de Alberdi.

La Selección Argentina disputará la final del Mundial ante España este domingo desde las 16.00 en busca de defender el título obtenido en Qatar. Luego del compromiso, el equipo volverá al país y se espera que una multitud los reciba, sea cual sea el resultado después de una increíble campaña, incluyendo un triunfo histórico a Inglaterra.

Tras conocerse la decisión de la AFA, el presidente de Estudiantes citó el comunicado del club anunciando la suspensión y remarcó: "Una vergüenza. No les importa si la gente ya sacó entradas, pasajes y armó ya su viaje... increíble. Mirá que tuvieron tiempo para hacerlo". Claro, la principal molestia del presidente del Pincha está en que la AFA haya esperado hasta este sábado para el anuncio cuando lo podría haber hecho apenas se consiguió el pase a la final.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Verón apunta contra la AFA. El conflicto que hay entre el mandamás de Estudiantes y la gestión del Chiqui Tapia data desde hace ya varios años, con dardos cruzados entre ambos y una suspensión que recayó sobre la Bruja por el pasillo de espaldas de los jugadores del León a los de Rosario Central por la polémica obtención del título de campeón de liga por ser líder de la tabla anual cuando no estaba antes establecido.