Argentinos ganó en Tucumán y se metió en zona de cuartos

El Bicho se había puesto en ventaja con una diferencia de dos goles antes de la media hora. Pero mermó, el Decano descontó antes del descanso y lo empató en el complemento. No obstante, los de Gabriel Milito se recuperaron rápido y anotaron por duplicado en los cinco minutos finales para el 4-2 definitivo.

El que abrió la cuenta para los de La Paternal fue Gabriel Ávalos, a los 3 de juego, luego de una corrida por la izquierda que culminó con una definición a pie abierto ante la salida de Nicolás Campisi. Y a los 25, amplió Alexis MacAllister con un cabezazo que ponía el 2-0.

Atlético, que tenía en el banco a Lucas Pusineri debutando como DT, achicó por un frentazo de Bruno Bianchi previo al entretiempo y en el segundo tiempo equilibró los números por Renzo Tesuri.

Cuando parecía que a Argentinos se le pinchaba la ilusión por escabullirse en los puestos de clasificación, aparecieron Gastón Verón, a los 86, y Fausto Vera, al segundo minuto de adición, para redondear el cuarteto de goles colorados.

Así se desahogó el club Semillero del Mundo y consiguió una merecida victoria en Tucumán que le permite soñar con ser uno de los equipos que juegue la segunda fase de la Copa de la Liga Profesional.

SÍNTESIS

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Gastón Gil Romero, Guillermo Acosta, Ramiro Ruiz Rodríguez; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Migue Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Gabriel Florentín, Fausto Vera, Gabriel Carabajal, Mariano Bittolo; Gabriel Ávalos y Nicolás Reniero. DT: Gabriel Milito.

Goles en el primer tiempo: 4m Ávalos (A); 25m MacAllister (A); 36m Bianchi (AT).

Goles en el segundo tiempo: 33m Renzo Tesuri (AT); 41m Verón (A); 47m Vera (A).

Cambios en el primer tiempo: 34m Luciano Gómez por Cabrera (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Matías Galarza por Carabajal (A); 13m Leonardo Heredia por Gil Romero (AT) y Manuel Capasso por Thaller (AT); 26m Renzo Tesuri por Risso Patrón (AT) y Matías Orihuela por Ruiz Rodríguez (AT); 32m Joaquín Pereyra por Lotti (AT); 34m David Salazar por Bittolo (A) y Gastón Verón por Reniero (A); 43m Enzo Kalinski por Florentín (A).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Monumental José Fierro.