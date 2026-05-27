Copa Libertadores: Platense va por la hazaña en Brasil e Independiente Rivadavia busca cerrar con una victoria

El Timao ya aseguró la clasificación y el primer puesto del grupo tras una campaña sólida, en la que permanece invicto con tres victorias y dos empates. El equipo dirigido por Fernando Diniz intentará cerrar la fase inicial con otro triunfo para mejorar su ubicación de cara a los cruces eliminatorios.

Sin embargo, el foco argentino estará puesto en Platense. El Calamar suma siete puntos y depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final. Si gana en San Pablo clasificará como escolta de Corinthians y firmará una histórica clasificación internacional.

En caso de empatar o perder, el conjunto dirigido por Walter Zunino necesitará que Peñarol le quite puntos a Independiente Santa Fe en Montevideo. Además, si termina tercero continuará en competencia disputando los playoffs de la Copa Sudamericana.

Probable formación de Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.

Probable formación de Platense:

Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Iván Gómez, Franco Zapiola; Juan Gauto y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

FLU IRM Independiente Rivadavia ya aseguró el primer puesto del grupo y quiere cerrar como uno de los mejores líderes.

Bolívar vs Independiente Rivadavia

Bolívar y Independiente Rivadavia se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, por la sexta fecha del Grupo C.

La Lepra mendocina ya aseguró el primer puesto y la clasificación a los octavos de final, pero buscará seguir haciendo historia en el plano continental. El conjunto dirigido por Alfredo Berti viene de derrotar 4-2 a Deportivo La Guaira y acumula 13 puntos, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.

Independiente Rivadavia intentará cerrar la fase inicial con otra victoria para quedar entre los mejores líderes de toda la Libertadores y definir más partidos decisivos como local.

Por el lado de Bolívar, la situación es diferente. El conjunto boliviano llega segundo con cinco puntos y depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final. Si gana clasificará directamente, mientras que un empate lo obligará a seguir de cerca lo que ocurra en Brasil.

Además, cualquier combinación de resultados le garantizará, al menos, disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

Probable formación de Bolívar:

Carlos Lampe; Santiago Echeverría, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio, Luis Paz, José Sagredo; Carlos Melgar, Leonel Justiniano, Robson Matheus; Lucas Chávez y Dorny Romero. DT: Alejandro Restrepo.

Probable formación de Independiente Rivadavia:

Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Jose Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.