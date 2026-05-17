Argentinos Juniors y Belgrano definen el otro finalista del Torneo Apertura 2026: hora, formaciones y TV

Al equipo de Nicolás Diez, que terminó tercero de la Zona B y despachó en octavos a Lanús con un cómodo 2-0, le sobran razones para ilusionarse. Es una máquina de ganar en su casa: de los últimos 25 partidos, cosechó 17 triunfos, seis empates y tan solo dos derrotas; la última, el 1-0 frente a Barcelona de Ecuador por el Repechaje de la Copa Libertadores. Para encontrar un tropiezo en el ámbito local, hay que remontarse al 14 de marzo de 2025, cuando Aldosivi lo sorprendió con un 2-0.





HUR ARG Argentinos pisó fuerte de visitante (Foto: @AAAJoficial).

Por su parte, el Pirata, quinto en su mismo grupo, parece arribar más descansado a este cruce decisivo. Con un fútbol de pura contundencia y con Lucas Zelarayán como gran figura, le ganó 2-0 a Unión de Santa Fe el pasado martes en el Gigante de Alberdi en los 90 minutos reglamentarios, por los goles de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes.

El conjunto de Ricardo Zielinski, que podrá volver a contar con su artillero Lucas Passerini (cumplió una fecha de suspensión), es el único que no necesitó del tiempo extra para avanzar de fase. Anteriormente, le había ganado el clásico a Talleres por 1-0 en el Mario Alberto Kempes, justamente la sede de la final del próximo domingo. Será frente a River, que espera adversario luego de haber barrido al Rosario Central de Ángel Di María con un 1-0 en el Monumental.





BEL UNI El festejo de Sánchez tras el gol que encaminó la victoria Pirata (Foto: @Belgrano).

Posible formación de Argentinos vs. Belgrano, por la semifinal

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Posible formación de Belgrano vs. Argentinos, por la semifinal



Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.







Los datos de la semifinal entre Argentinos y Belgrano