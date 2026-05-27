El posteo de Juanfer Quintero en medio de los rumores sobre su salida de River: "En las malas mucho más"

El ídolo del Millonario rompió el silencio en sus redes sociales después de la derrota en la final el Torneo Apertura y alentó a la unión entre los hinchas. Mientras, su futuro empieza a tener varios cuestionamientos.
Los rumores sobre la salida de Juan Fernando Quintero de River empezaron a expandirse después de que no haya sido convocado para el cruce ante Blooming por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Su futuro tiene la puerta abierta y después del Mundial, al que fue citado con la Selección de Colombia, se debería definir todo. En el medio, el jugador realizó un posteo en las redes sociales que hizo tambalear todas las teorías.
La final perdida del Torneo Apertura ante Belgrano fue un llamado de atención. El colombiano, que ni siquiera jugó en los cuartos con Gimnasia ni en las semis con Rosario Central, a pesar de haberle dado la victoria en octavos ante San Lorenzo, sumó muy pocos minutos en Córdoba. Más allá de los cuidados preventivos por su presencia en la Copa del Mundo, su ausencia en una definición teniendo en cuenta la trascendencia que tiene en el equipo cocinó aún más su despedida del club. Cabe destacar, que no acumulaba molestias físicas.
Ya liberado y a disposición de Néstor Lorenzo para la cita mundialista, lanzó un sugerente comentario en redes en el que alienta la unión de la hinchada millonaria y no hace alusión a ninguna despedida.
"Hola familia riverplatense. En las buenas y en las malas mucho más. Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea", escribió y cerró con un cariño extensivo a toda la gente que llena fecha tras fecha el estadio Monumental: "LOS AMO".
Si bien no hay certezas sobre su futuro, el mensaje no es casualidad. No solo quiso calmar las aguas que siguen revoltosas desde el domingo, sino también reafirmó su presencia en el equipo para seguir compitiendo en lo que viene.
comentar