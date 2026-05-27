El posteo de Juanfer Quintero en medio de los rumores sobre su salida de River: "En las malas mucho más"

"Hola familia riverplatense. En las buenas y en las malas mucho más. Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea", escribió y cerró con un cariño extensivo a toda la gente que llena fecha tras fecha el estadio Monumental: "LOS AMO".

Juanfer Quintero

Si bien no hay certezas sobre su futuro, el mensaje no es casualidad. No solo quiso calmar las aguas que siguen revoltosas desde el domingo, sino también reafirmó su presencia en el equipo para seguir compitiendo en lo que viene.