Video: la increíble tanda de penales en la que Belgrano logró el pase a la final

Luego, Francisco Álvarez y Lucas Passerini anotaron en la tercera ejecución de ambos clubes. Y Leandro Lozano y Uvita Fernández hicieron lo propio en la cuarta ronda. Gabriel Florentín, en el último penal, le dio al palo y Emiliano Rigoni puso la igualdad para llevar a la definición a uno por lado: Enzo Pérez tiró una masita anunciada para Cardozo y Ramiro Hernández le rompió el arco a Cortés para darle el triunfazo al Celeste.