Video: la increíble tanda de penales en la que Belgrano logró el pase a la final

Tras igualar 1 a 1 en La Paternal, el Pirata venció 4 a 3 a Argentinos desde los doce pasos y jugará la final del torneo contra River. Séptima derrota seguida en los penales para el Bicho.
Belgrano logró una histórica clasificación a la final del Torneo Apertura después de vencer a Argentinos Juniors en una increíble tanda de penales en La Paternal, tras el 1 a 1 en los 90 minutos que consiguió de manera épica y que se mantuvo en el tiempo suplementario.
Argentinos y Belgrano comenzaron errando en la tanda: Gonzalo Verón estalló el balón en el travesaño y Brayan Cortés le adivinó la intención a Lucas Zelarrayán de abrir el pie. Después, el Bicho se puso en ventaja con el tanto de Hernán López Muñoz y otra atajada de su arquero, ésta vez contra el Mudo Vázquez.
Luego, Francisco Álvarez y Lucas Passerini anotaron en la tercera ejecución de ambos clubes. Y Leandro Lozano y Uvita Fernández hicieron lo propio en la cuarta ronda. Gabriel Florentín, en el último penal, le dio al palo y Emiliano Rigoni puso la igualdad para llevar a la definición a uno por lado: Enzo Pérez tiró una masita anunciada para Cardozo y Ramiro Hernández le rompió el arco a Cortés para darle el triunfazo al Celeste.
Argentinos Juniors tiene un karma con los penales, dado que perdió las últimas siete veces que disputó una tanda desde los doce pasos. Sí, el Bicho cayó contra Vélez (semifinal Copa de la Liga 2024), Huracán (8vos Copa Argentina 2024), San Lorenzo (4tos Apertura 2025), Ind. Rivadavia (Final Copa Argentina 2025), Midland (32vos Copa Argentina 2026), Barcelona SC (2° fase Repechaje Libertadores 2026) y Belgrano (Semi Apertura 2026).
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