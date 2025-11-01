Doblete de Facundo Bruera y triunfo de Barracas Central ante Argentinos

El partido comenzó con ritmo alto y, prácticamente desde el vestuario, Barracas golpeó primero. A los tres minutos, un pase filtrado de Siro Rosané tomó por sorpresa a la defensa visitante y dejó solo a Bruera, que definió con precisión ante la salida de Sergio “Chiquito” Romero para abrir el marcador.

El panorama se complicó aún más para Argentinos cuando a los 21 minutos Claudio Bravo vio la tarjeta roja. El defensor fue expulsado tras una falta fuerte, en una decisión polémica del árbitro Andrés Merlos, que en primera instancia había mostrado amarilla pero, tras ser llamado por el VAR, cambió su sanción a expulsión directa.

Nicolás DIez expulsado también

La situación generó bronca en el banco visitante, y el entrenador Nicolás Diez también terminó expulsado. Pese al hombre menos, el Bicho se las ingenió para generar riesgo cerca del final del primer tiempo: Rubén Bentancourt habilitó elegantemente a Ismael Sosa, pero el delantero fue ahogado por la rápida salida del arquero Marcelo Miño, quien se lució para mantener la ventaja local.

En el segundo tiempo, el desgaste físico empezó a notarse en Argentinos. Con un jugador más, Barracas Central controló los tiempos del partido sin apuro, aunque sin terminar de liquidarlo. Hasta que a los 41 minutos del complemento, nuevamente Bruera estiró la diferencia. El delantero selló el 2-0 tras una gran jugada colectiva: Rodrigo Insúa quedó mano a mano con Romero, pero cedió la pelota al goleador, que solo tuvo que empujarla. La acción fue primero anulada por fuera de juego, pero el VAR corrigió y convalidó el tanto.

Con este resultado, Barracas suma 21 puntos y se ubica tercero en la Zona A, posición que lo deja en zona de clasificación a la próxima fase del torneo. Por su parte, Argentinos Juniors quedó séptimo con 18 unidades, fuera de los puestos de clasificación, y con la preocupación de haber perdido un partido clave ante un rival directo.

Tras el encuentro, Insúa destacó la solidez defensiva de su equipo y el buen momento de Bruera, que suma cinco goles en el torneo: “Facundo está en un gran nivel y el equipo lo acompaña. Supimos aguantar cuando era necesario y aprovechamos nuestros momentos”.

Argentinos, en tanto, deberá recuperarse rápido del golpe para no perder terreno, mientras Barracas Central da señales de que está decidido a dejar su marca en el Clausura.

Síntesis del partido:

Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Siro Rosané, Dardo Miloc, Manuel Duarte; Facundo Bruera y Jhonatan Candia. DT: Rubén Insua.

Argentinos: Sergio Romero; Kevin Coronel, Érik Godoy, Tobías Ramírez, Claudio Bravo; Emiliano Viveros, Lucas Gómez, Nicolás Oroz; Lautaro Giaccone, Ismael Sosa y Rubén Bentancourt. DT: Nicolás Diez.

Gol en el primer tiempo: 3m Facundo Bruera (BC).

Gol en el segundo tiempo: 41m Facundo Bruera (BC).

Incidencias: 21m Claudio Bravo (A); 43m Nicolás Diez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Javier Ruiz por Manuel Duarte (BC); 10m Ignacio Tapia por Jhonatan Candia (BC); 22m Joaquín Gho por Emiliano Viveros y Lautaro Ovando por Ismael Sosa (A); 28m Tomás Porra por Dardo Miloc (BC); 33m Diego Porcel por Nicolás Oroz y Facundo Carrizo por Lucas Gómez (A); 51m Ivan Guaraz por Javier Ruiz (BC).

stadio: Barracas Central.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Diego Ceballos.