Argentinos Juniors oficializó la llegada de Enzo Pérez como refuerzo para la Copa Libertadores 2026

La presentación estuvo acompañada por un video institucional en el que Argentinos Juniors definió la llegada del volante con la palabra “jerarquía”, Lo sintetiza el rol que se espera de Enzo dentro del equipo de Nicolás Diez, tanto por su recorrido como por su liderazgo. El contrato se extiende hasta diciembre de 2026 y está basado en un esquema de productividad, una condición que fue aceptada por el futbolista tras varias rondas de negociación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Argentinos Juniors (@aaajoficial)

Enzo Pérez afrontará así su cuarto ciclo en el fútbol argentino, tras sus pasos por Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y River Plate. En el club de Núñez disputó 279 partidos, convirtió seis goles, dio diez asistencias y ganó nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores. El cierre de su etapa en River, marcado por lesiones y un rendimiento colectivo irregular, influyó en su decisión de seguir en actividad a pocos meses de cumplir 40 años.

Además, Argentinos Juniors avanzó en otros refuerzos importantes para la Libertadores: el arquero Brayan Cortés llegó a préstamo desde Colo Colo bajo un esquema similar de productividad, luego de su paso por Peñarol, mientras que Gino Infantino se incorporó desde la Fiorentina a préstamo y con opción de compra.