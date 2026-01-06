River se retiró de la negociación por Sebastián Villa por "condiciones insalvables"

La confirmación llegó por boca del presidente del club, Stefano Di Carlo, quien aclaró que la distancia en los números fue determinante y que nunca se llegó a presentar una oferta formal. Desde Núñez sólo existieron conversaciones preliminares para conocer la situación contractual del extremo colombiano, a partir del interés que había mostrado Marcelo Gallardo.

El punto de quiebre se dio cuando trascendió que la Lepra mendocina pretendía alrededor de 12 millones de dólares por el pase del futbolista de 29 años. Ante la magnitud de la cifra, la conducción de River dio un paso al costado de manera inmediata y cerró cualquier posibilidad de avanzar por lo que hubiese sido uno de los movimientos más ruidosos del mercado.

Mientras tanto, Villa también rechazó una propuesta del Santos de Brasil, que buscaba sumarlo como socio ofensivo de Neymar. El colombiano priorizó su intención de jugar en River, club al que considera clave para relanzar su carrera y volver a la selección de Colombia de cara al Mundial 2026, aunque hoy ese escenario aparece prácticamente descartado salvo un giro inesperado en la postura de Independiente Rivadavia.