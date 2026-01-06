Copa Argentina: ya están confirmadas las fechas de la primera ronda

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer qué días se jugarán los 32º de final del certamen, con la apertura de Independiente Rivadavia como el campeón defensor.

La Copa Argentina ya tiene fechas confirmadas para su primera ronda. En medio de la pretemporada y con un 2026 exigente por delante, la AFA oficializó el cronograma de esta etapa, que se disputará entre el 18 de enero y los primeros días de abril, con 32 partidos en total. El estreno será protagonizado por el último campeón, Independiente Rivadavia, que comenzará la defensa del título el 18 de enero ante Estudiantes de Caseros, desde las 19, en el Estadio La Pedrera de San Luis.