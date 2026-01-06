Fútbol |

Copa Argentina: ya están confirmadas las fechas de la primera ronda

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer qué días se jugarán los 32º de final del certamen, con la apertura de Independiente Rivadavia como el campeón defensor.

La Copa Argentina ya tiene fechas confirmadas para su primera ronda. En medio de la pretemporada y con un 2026 exigente por delante, la AFA oficializó el cronograma de esta etapa, que se disputará entre el 18 de enero y los primeros días de abril, con 32 partidos en total. El estreno será protagonizado por el último campeón, Independiente Rivadavia, que comenzará la defensa del título el 18 de enero ante Estudiantes de Caseros, desde las 19, en el Estadio La Pedrera de San Luis.

El cronograma completo de los 32º de final de la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

  • Sp. Independiente R. (Mza.) - Estudiantes, a las 19.00 horas en estadio La Pedrera (S. Luis) (TV)
  • Lanús - Sarmiento de La Banda (S.E.), a las 21.15 horas en Estudiantes (TV)

Lunes 19 de enero

  • Estudiantes de L.P. - Ituzaingó, a las 21.15 horas en Banfield (TV)

Miércoles 21 de enero

  • Argentinos Jrs. - F.C. Midland, a las 21.15 horas en Lanús (TV)

Miércoles 04 de febrero

  • Platense - Argentino (Monte Maíz), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Talleres (Cba.) - Arg. de Merlo, en horario y estadio a confirmar (TV)

Jueves 05 de febrero

  • Dep. Riestra - Dep. Maipú (Mza.), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Barracas Ctral. - Temperley, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 11 de febrero

  • Ctral. Córdoba (S.E.) - G. y Esgrima (Jujuy), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Rosario Ctral. - Sp. Belgrano (S. Fco.), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi (M.D.P.) - San Miguel, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • River Plate - Cdad. de Bolívar, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 24 de febrero

  • Boca Jrs. - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín (S. Juan) - Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Godoy Cruz (Mza.) - Dep. Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

  • Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima (Mza.) - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

El cuadro de la Copa Argentina 2026. (Foto: AFA).

El cuadro de la Copa Argentina 2026. (Foto: AFA).

