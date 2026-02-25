Argentinos Juniors va por la clasificación en La Paternal ante Barcelona SC de Ecuador en la Copa Libertadores

Este miércoles, desde las 21:30, el Estadio Diego Armando Maradona será escenario de la revancha. La transmisión estará a cargo de Fox Sports y el árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich.

El ganador avanzará a la Fase 3, última instancia previa a la fase de grupos. El perdedor quedará eliminado de toda competencia internacional.

¿Cómo llega Argentinos?

El equipo dirigido por Nicolás Diez arriba con descanso. Debía enfrentar a Lanús por la sexta fecha del Torneo Apertura, pero el encuentro fue postergado porque el Granate disputó la Recopa Sudamericana.Esa pausa le permitió al Bicho recuperar energías para afrontar la vuelta en plenitud física, un detalle no menor en una serie cerrada.

En la ida, Argentinos terminó con diez jugadores por la expulsión de Federico Álvarez. El defensor central no podrá estar esta noche y su lugar será ocupado por Román Riquelme, quien ya ingresó en Guayaquil para reforzar la última línea y sostener el cero.

¿Cómo llega Barcelona SC?

Por otro lado, el conjunto ecuatoriano está obligado a ganar en La Paternal, dar el golpe y meterse en la próxima ronda. El último fin de semana debutó en la Serie A de Ecuador con un triunfo 1-0 ante Técnico Universitario, gracias a un gol de Darío Benedetto, quien volvió a marcar después de dos años.El equipo dirigido por César Farías sabe que deberá asumir riesgos desde el inicio para revertir la serie.

Probable formación de Argentinos Juniors

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández o Diego Porcel.

DT: Nicolás Diez.

Probable formación de Barcelona SC

José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Luca Sosa, Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García, Milton Céliz; Joao Rojas, Sergio Núñez y Darío Benedetto.

DT: César Farías.

Además del cruce en La Paternal por la Copa Libertadores, la jornada se completa con otros dos encuentros: desde las 19:00, Esporte Clube Bahia enfrenta a O'Higgins F.C. con ventaja parcial de 1-0 para el conjunto chileno en el global. Más tarde, a las 21:30, Botafogo de Futebol e Regatas se mide ante Nacional Potosí, serie que también favorece 1-0 al equipo boliviano. Ambos duelos definirán nuevos clasificados a la siguiente fase del certamen continental.