Argentinos Juniors va por la clasificación en La Paternal ante Barcelona SC de Ecuador en la Copa Libertadores

Con ventaja tras el 1-0 en Ecuador, el Bicho define la serie en La Paternal ante Barcelona SC con el objetivo de meterse en la Fase 3 de la Libertadores y quedar a un paso de la fase de grupos.
El Bicho dio el primer golpe en Ecuador al imponerse 1-0 en un partido incómodo, donde manejó la pelota, pero sufrió las situaciones más claras del local. Cuando parecía que el empate era negocio, un contragolpe en el cierre le permitió viajar a Buenos Aires con ventaja.
Este miércoles, desde las 21:30, el Estadio Diego Armando Maradona será escenario de la revancha. La transmisión estará a cargo de Fox Sports y el árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich.
El ganador avanzará a la Fase 3, última instancia previa a la fase de grupos. El perdedor quedará eliminado de toda competencia internacional.
El equipo dirigido por Nicolás Diez arriba con descanso. Debía enfrentar a Lanús por la sexta fecha del Torneo Apertura, pero el encuentro fue postergado porque el Granate disputó la Recopa Sudamericana.Esa pausa le permitió al Bicho recuperar energías para afrontar la vuelta en plenitud física, un detalle no menor en una serie cerrada.
En la ida, Argentinos terminó con diez jugadores por la expulsión de Federico Álvarez. El defensor central no podrá estar esta noche y su lugar será ocupado por Román Riquelme, quien ya ingresó en Guayaquil para reforzar la última línea y sostener el cero.
Por otro lado, el conjunto ecuatoriano está obligado a ganar en La Paternal, dar el golpe y meterse en la próxima ronda. El último fin de semana debutó en la Serie A de Ecuador con un triunfo 1-0 ante Técnico Universitario, gracias a un gol de Darío Benedetto, quien volvió a marcar después de dos años.El equipo dirigido por César Farías sabe que deberá asumir riesgos desde el inicio para revertir la serie.
Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández o Diego Porcel.
DT: Nicolás Diez.
José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Luca Sosa, Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García, Milton Céliz; Joao Rojas, Sergio Núñez y Darío Benedetto.
DT: César Farías.
Además del cruce en La Paternal por la Copa Libertadores, la jornada se completa con otros dos encuentros: desde las 19:00, Esporte Clube Bahia enfrenta a O'Higgins F.C. con ventaja parcial de 1-0 para el conjunto chileno en el global. Más tarde, a las 21:30, Botafogo de Futebol e Regatas se mide ante Nacional Potosí, serie que también favorece 1-0 al equipo boliviano. Ambos duelos definirán nuevos clasificados a la siguiente fase del certamen continental.
