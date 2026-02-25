Copa Argentina 2026: Godoy Cruz vs. Deportivo Morón y San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn por los 32avos de final

Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Godoy Cruz debutará este miércoles 25 de febrero desde las 21.15 ante Deportivo Morón en el estadio José Dellagiovanna (Tigre), con televisación de TyC Sports y arbitraje de Pablo Giménez. El ganador avanzará a los 16avos de final.

El Expreso arrastra una racha adversa: no consigue triunfos oficiales desde septiembre de 2025. En el inicio de la temporada empató ante Ciudad de Bolívar y viene de igualar 1-1 frente a Defensores de Belgrano por la Primera Nacional. Si bien Tomás Pozzo se destacó en la última presentación, el funcionamiento colectivo y algunas decisiones tácticas del DT Mariano Toedtli generaron interrogantes en la previa de este duelo eliminatorio.

20260222_1900012-1030x438 El Tomba y el Gallito se enfrentan en Tigre con la necesidad de avanzar y dar un golpe anímico en un inicio de temporada irregular.

Deportivo Morón, en tanto, también transita un presente irregular en la Primera Nacional, con dos empates en el arranque del certamen 2026. El Gallito buscará aprovechar la inestabilidad del Tomba para dar el golpe y avanzar de ronda.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandria, Juan Morán; Mariano Santiago, Vicente Poggi, Brian Orosco; Tomás Pozzo, Martín Pino, Matías Ramírez. DT: Mariano Toedtli.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Braian Salvareschi, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame, Franco Toloza, Franco Fagundez. DT: Walter Otta.

San Martín de San Juan vs Deportivo Madryn

En el otro cruce del día, San Martín (SJ) y Deportivo Madryn se enfrentarán desde las 17.00 en el estadio Eduardo Gallardón, en Lomas de Zamora, también por los 32avos de final. El vencedor se medirá en la próxima instancia ante Platense.

El Santo sanjuanino busca afirmarse nuevamente en la Primera Nacional tras su breve paso por la máxima categoría. Empató 1-1 ante Chacarita y luego venció 2-1 a Güemes, resultados que marcaron el inicio del ciclo de Ariel Martos como sucesor de Leandro Romagnoli. El objetivo es volver a ser protagonista en la categoría y la Copa representa una vidriera clave.

SMSJ-1030x438 El Santo sanjuanino y el Aurinegro chocan en Lomas de Zamora con la ilusión de seguir en el torneo más federal del país.

Del otro lado, el Aurinegro patagónico mantiene intacta la ambición de pelear por el ascenso. Tras un inicio con derrota ante Colón en Santa Fe y empate frente a Deportivo Morón, el equipo de Cristian Díaz intenta dejar atrás la frustrante definición del Reducido 2025 y consolidarse como animador silencioso del campeonato.

Probables formaciones

San Martín (SJ): Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Gabriel Hachén, Sebastián Jaurena, Nicolás Pelaitay, Sebastián González; Carlo Lattanzio, Nazareno Funez. DT: Ariel Martos.

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Nicolás Ortiz, Thiago Yossen, Diego Martínez; Ezequiel Montagna, Julián Cosi, Federico Recalde; Nazareno Solís; Mauricio Cuero, Luis Silba. DT: Cristian Díaz.