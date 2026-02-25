Torneo Apertura 2026: todo lo que tenés que saber de los cuatro encuentros del día miércoles por la fecha 7

El martes dejó el empate sin goles entre Platense y Defensa y Justicia, la igualdad 1-1 de San Lorenzo ante Instituto, el triunfo 2-0 de Central Córdoba (SdE) frente a Talleres de Córdoba, la victoria 3-1 de Belgrano sobre Atlético Tucumán y el 1-1 entre Gimnasia de Mendoza e Independiente. Con ese panorama, la pelea por la cima y la necesidad de sumar para salir del fondo marcan una agenda cargada en la continuidad de la fecha 7.

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Rosario Central

Gimnasia y Rosario Central se enfrentarán este miércoles desde las 17.00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con transmisión de TNT Sports. El Lobo lidera la Zona B y llega fortalecido tras su triunfo como visitante, mientras que el Canalla busca regularidad en la antesala del clásico rosarino.

2ANCVJGCB5CXFHBDGGKFXEYYTQ El Lobo defiende la cima de la Zona B en el Bosque, mientras el Canalla busca regularidad en la previa del clásico rosarino.

Posibles formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central vs Tigre

En el estadio Claudio Tapia, Barracas Central recibirá a Tigre este miércoles desde las 17.00, con televisación de ESPN Premium. El Guapo necesita volver al triunfo, mientras que el Matador de Victoria quiere recuperar la cima de la Zona B.

Plantilla-web-10 El Guapo necesita cortar la racha negativa ante un Tigre invicto que quiere recuperar la punta del grupo.

Posibles formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia; Gonzalo Morales, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Newell's Old Boys vs Estudiantes de La Plata

Newell’s y Estudiantes se medirán este miércoles desde las 19.30 en el estadio Marcelo Bielsa, con transmisión de ESPN Premium. Ambos inician nuevos ciclos tras recientes cambios de entrenadores.

estudiantes-vs-newells-old-boys-en-vivo-online-en-directo-por-la-fecha-6-de-la-copa-lpf-2024-1224972 Duelo atravesado por cambios de entrenador: la Lepra inicia otro interinato y el Pincha estrena ciclo tras la salida de Domínguez.

Posibles formaciones

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch, Luciano Herrera, Walter Nuñez. DT: Lucas Bernardi.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; Lucas Alario. DT: Alexander Medina.

Vélez Sarsfield vs Deportivo Riestra

Vélez recibirá a Riestra este miércoles desde las 19.30 en el estadio José Amalfitani, con televisación de TNT Sports. El Fortín es líder e invicto de la Zona A, mientras que el Malevo aún no ganó en el campeonato.

f11_vs_riestra_120_copia El Fortín, líder e invicto de la Zona A, recibe a un Riestra urgido de su primera victoria en el torneo.

Posibles formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Matías Arias o Alex Verón, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Además, la séptima fecha tendrá continuidad mañana con otros cuatro encuentros de la Liga Profesional. Desde las 17.15, Racing Club recibirá a Independiente Rivadavia, mientras que Sarmiento de Junín será local ante Unión de Santa Fe. Más tarde, a las 19.30, River Plate enfrentará a Banfield (en lo que será la despedida de Marcelo Gallardo) y Estudiantes de Río Cuarto se medirá con Huracán, completando una jornada que puede generar movimientos importantes en ambas zonas.