Cuatro duelos clave en la UEFA Champions League: Real Madrid define una serie caliente ante Benfica

Real Madrid CF vs. SL Benfica – El centro de la escena

El partido más relevante de la jornada se disputará desde las 17:00 en el Santiago Bernabéu, con transmisión por ESPN. Real Madrid llega con una ventaja mínima (1-0) tras el triunfo en Portugal, pero la serie quedó atravesada por un fuerte escándalo extradeportivo.

En la ida, Vinícius Junior marcó el único gol del encuentro, pero el foco se desplazó hacia su cruce con Gianluca Prestianni. El brasileño denunció haber recibido un insulto racista, se activó el protocolo oficial y el caso escaló a nivel institucional. El futbolista argentino declaró ante la UEFA, negó haber utilizado la expresión denunciada aunque admitió otro insulto discriminatorio, y fue suspendido provisionalmente mientras continúa la investigación.

gettyimages-2262277095 El Merengue defiende el 1-0 de la ida en un clima cargado tras el escándalo entre Vinícius y Prestianni.

La situación generó repercusión internacional y un endurecimiento en las políticas contra el racismo. En ese contexto, el clima en el Bernabéu será determinante.

En lo estrictamente futbolístico, el Merengue intentará imponer su jerarquía y experiencia europea para cerrar la serie ante su público. Benfica, por su parte, está obligado a asumir riesgos desde el inicio: necesita al menos un triunfo por la mínima para igualar el global y forzar la definición.

Probable formación de Real Madrid

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Arda Güler; Vinícius Junior y Gonzalo.

DT: Álvaro Arbeloa.

Posible formación de Benfica

Anatoliy Trubin; Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Amar Dedic; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes; Andreas Schjelderup, Rafa Silva, Dodi Lukébakio; Vangelis Pavlidis.

DT: José Mourinho.

Atalanta BC - Borussia Dortmund

Atalanta y Borussia Dortmund se enfrentarán desde las 14:45 en el Gewiss Stadium de Bérgamo, con transmisión en Argentina a través de Disney+ Premium. El conjunto alemán llega con ventaja de 2-0 tras la ida y buscará sostener la diferencia como visitante. El equipo italiano necesita una remontada tras acumular tres derrotas consecutivas en la competencia.

6994e99813730 El conjunto alemán llega con ventaja de 2-0 a Bérgamo y busca sellar la clasificación ante una Atalanta obligada a remontar.

Juventus FC - Galatasaray SK

Desde las 17:00, Juventus recibirá a Galatasaray en el Allianz Stadium de Turín, con televisación por Disney+ Premium y ESPN 3. La serie está cuesta arriba para la Vecchia Signora, que cayó 5-2 en la ida. El conjunto turco llega con confianza, mientras que los italianos están obligados a una remontada en casa para seguir en carrera.

Paris Saint-Germain - AS Monaco

También a las 17:00, en el Parc des Princes de París y con transmisión por Disney+ Premium y ESPN 2, PSG defenderá el 3-2 conseguido en la ida ante Mónaco. El equipo parisino parte con una leve ventaja, mientras que el conjunto del Principado necesita al menos un triunfo por la mínima para estirar la definición.

r1616451_1296x864_3-2 Duelo francés en París: PSG intentará sostener el 3-2 de la ida frente a un Mónaco que va por el golpe.

En la jornada del martes, quedaron definidos cuatro nuevos clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League tras disputarse los primeros duelos de vuelta de los playoffs.

En España, el Atlético de Madrid goleó 4-1 al Club Brugge y selló la serie con un global de 7-4 en un partido cargado de intensidad. En Alemania, el Bayer Leverkusen empató 0-0 ante Olympiacos FC y avanzó gracias al 2-0 conseguido en la ida. Por su parte, el Newcastle United volvió a imponerse, esta vez 3-2 sobre Qarabag FK, cerrando un contundente 9-3 en el global.

La sorpresa se dio en Italia: el Inter de Milán cayó 2-1 como local frente al Bodo/Glimt y quedó eliminado con un global de 5-2 en favor del conjunto noruego, que confirmó su gran momento internacional y se metió entre los 16 mejores del certamen.