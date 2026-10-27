Oficial: Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico y Silvio Trucco estará en el VAR

La Liga Profesional dio a conocer las autoridades del derby a disputarse este domingo en La Bombonera. Los números de Ramírez dirigiendo a Boca y River.
Oficial: Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico y Silvio Trucco estará en el VAR. La Liga Profesional dio a conocer las autoridades del derby a disputarse este domingo en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura que será fundamental para los objetivos de ambos equipos.
Ramírez, considerado uno de los mejores árbitros del fútbol argentino, fue el elegido por la consideración de la Dirección Nacional de Arbitraje, que conduce Federico Beligoy. Se impuso a nombres importantes como Yael Falcón Pérez y Facundo Tello, dos referís que representaron a Argentina en el Mundial 2026.
La terna arbitral del Superclásico se completará con los jueces asistentes Maximiliano Del Yesso y Pablo González, el cuarto árbitro Sebastián Zunino y Gastón Suárez en el AVAR.
Ramírez dirigió 14 veces a Boca con siete victorias, dos empates y cinco derrotas para el club azul y amarillo. Y le expulsó dos jugadores por doble amonestación. Curiosamente, Boca ganó solo uno de sus últimos cinco partidos con este juez, precisamente el Súper del Clausura 2025.
Por otro lado, Ramírez dirigió 21 veces a River con 11 triunfos, tres empates y siete derrotas para el club de Núñez. Por el contrario de su eterno rival, el Millonario lleva seis triunfos y una caída en las últimas presentaciones con este juez. Le expulsó tres jugadores por doble amarilla y uno por roja directa.
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