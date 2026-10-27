Oficial: Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico y Silvio Trucco estará en el VAR

Por otro lado, Ramírez dirigió 21 veces a River con 11 triunfos, tres empates y siete derrotas para el club de Núñez. Por el contrario de su eterno rival, el Millonario lleva seis triunfos y una caída en las últimas presentaciones con este juez. Le expulsó tres jugadores por doble amarilla y uno por roja directa.