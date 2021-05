Argentinos venció a Nacional y se ubica como único puntero

En los primeros minutos se vio un juego muy cortado, siendo pocas las situaciones de gol. A los 17, en su primera llegada clara, Argentinos logró ponerse en ventaja tras una muy buena definición de Gabriel Ávalos dentro del área que puso el encuentro 1-0.

La defensa compacta del equipo argentino evitó que el rival encuentre espacios para avanzar en busca del empate. Tras la apertura, Argentinos no creó demasiadas jugadas peligrosas sino que se ocupó más en evitar las llegadas de Atlético Nacional para mantener la ventaja. Aun así, cuando logró atacar de contra lo hizo de buena manera.



El equipo colombiano, que hizo de local en Paraguay por los problemas políticos que hay en su país, utilizó las pelotas paradas para lastimar y de a poco fue encontrando profundidad. Pero el buen rendimiento defensivo de Argentinos hizo que no pudieran conseguir el empate.



En el complemento, Nacional continuó sin encontrar profundidad de tres cuartos de cancha para arriba: tuvo la pelota pero no lastimó. Y a los 26 se complicó más cuando se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Emanuel Olivera.

Siguió insistiendo el elenco colombiano, con mucho coraje y poco fútbol, pero dejó espacios y Argentinos no perdonó. A los 35, el visitante volvió a encontrar un hueco y nuevamente el goleador Gabriel Ávalos definió en la puerta del área chica y sentenció el encuentro.

Argentinos Juniors jugará la cuarta fecha con la Universidad Católica, equipo que acumula 3 puntos con un triunfo y dos derrotas. Atlético Nacional se medirá ante Nacional de Montevideo, que aún no logró sumar puntos dentro del Grupo F.