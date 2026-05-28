Platense hizo historia en Brasil y clasificó a octavos de la Copa Libertadores

Platense consiguió una de las victorias más importantes de su historia al derrotar 2 a 0 a Corinthians en Brasil y clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores en su primera participación en el certamen. El equipo de Walter Zunino se impuso en San Pablo con una actuación decisiva de Franco Zapiola, autor de los dos goles de una noche inolvidable para el club de Vicente López.