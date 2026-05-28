Platense hizo historia en Brasil y clasificó a octavos de la Copa Libertadores

El Calamar venció 2 a 0 a Corinthians en San Pablo y avanzó de ronda en su debut absoluto en el máximo torneo continental.
Platense consiguió una de las victorias más importantes de su historia al derrotar 2 a 0 a Corinthians en Brasil y clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores en su primera participación en el certamen. El equipo de Walter Zunino se impuso en San Pablo con una actuación decisiva de Franco Zapiola, autor de los dos goles de una noche inolvidable para el club de Vicente López.
El conjunto argentino golpeó en los momentos justos y mostró personalidad en un escenario de máxima exigencia. A los 20 minutos del primer tiempo, Zapiola abrió el marcador de penal tras una revisión del VAR y le dio tranquilidad a un equipo que supo resistir los avances del local.
Ya en el complemento, Corinthians intentó reaccionar con el ingreso de futbolistas ofensivos pero Zapiola volvió a aparecer para ampliar la diferencia: a los 11' interceptó un mal pase en salida del arquero brasileño Hugo Souza y definió por arriba para poner el 2-0 y encaminar una victoria que sería histórica.
Matías Borgogno, el arquero del Calamar, fue una de las figuras de la noche y mantuvo al equipo con vida cuando el Timao se alzó al ataque. Incluso logró sostener la ventaja después de un penal sancionado para el conjunto brasileño en los minutos finales, en medio de un cierre cargado de tensión.
Con este resultado, Platense terminó segundo en el Grupo E con diez puntos, detrás de Corinthians (11) y aseguró su lugar entre los 16 mejores equipos del continente mientras que Independiente Santa Fe quedó relegado a la Copa Sudamericana. La clasificación representa un hito para una institución que años atrás transitaba categorías del ascenso y que ahora logró avanzar de ronda en la Libertadores en su estreno absoluto.
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