Armani: "Jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa"

Por otro lado, sobre la decisión de cambiar de rumbo, Armani explicó: "Fue muy difícil por los años que llevo acá en el club, por lo que viví, por el hincha, pero fue una decisión muy pensada, más que nada en seguir compitiendo, en seguir jugando. Quiero terminar mi carrera compitiendo. Nunca esperé esta posibilidad a esta altura de mi carrera".

El arquero también agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, empleados del club y a su familia por el acompañamiento durante estos años. En el tramo final de su mensaje dejó una frase que resumió el significado de River en su carrera: "No será una despedida definitiva, ahora emprendo un nuevo reto, cargado de sueños".

Antes de cerrar la conferencia, Armani dejó un último mensaje para los hinchas: "Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida. Gracias por tanto amor, respeto y hacerme sentir durante estos ocho años y medio uno más de ustedes. Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar con todo mi cariño y eterno agradecimiento".

Durante su ciclo en River, Armani disputó 366 partidos oficiales, mantuvo el arco invicto en 164 oportunidades y recibió 287 goles, con un promedio inferior a un tanto por encuentro. Además, conquistó 10 títulos y estableció el récord de 965 minutos sin recibir goles en la historia del club, superando los 769' en 1968 de Amadeo Carrizo. Leyenda...