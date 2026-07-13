Armani: "Jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa"

El Pulpo, quien decidió continuar su carrera en Atlético Nacional, se despidió del club de Núñez después de ocho años y medio en los que se convirtió en uno de los mejores arqueros de su historia.
Franco Armani se despidió de River después de ocho años y medio en los que se convirtió en una leyenda de la institución. El Pulpo, quien decidió continuar su carrera en Atlético Nacional a sus 39 años ante la aparición de Santiago Beltrán, recibió una plaqueta de reconocimiento del presidente Stéfano Di Carlo y el ex mandamás Rodolfo D'Onofrio y leyó una emotiva carta en una conferencia de prensa que terminó entre lágrimas.
"Después de ocho años y medios inolvidables llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Cuando llegué en 2018 lo hice con una ilusión enorme, no sólo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, llegaba al club del que fui hincha toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa", expresó Armani.
El oriundo de Casilda recordó que "juntos conquistamos 10 títulos, pero hay uno que ocupará un lugar especial para toda la vida" y mencionó con una sonrisa: "La Copa Libertadores 2018, aquella final en Madrid, ese recuerdo quedará grabado para siempre en mi alma y en la historia de River".
"Siempre me hicieron sentir querido, valorado y parte de esta familia. También me llevo cada abrazo en una celebración, cada atajada acompañada por el rugido del Monumental. Cada bandera, cada canción y cada aplauso", señaló el arquero.
Por otro lado, sobre la decisión de cambiar de rumbo, Armani explicó: "Fue muy difícil por los años que llevo acá en el club, por lo que viví, por el hincha, pero fue una decisión muy pensada, más que nada en seguir compitiendo, en seguir jugando. Quiero terminar mi carrera compitiendo. Nunca esperé esta posibilidad a esta altura de mi carrera".
El arquero también agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, empleados del club y a su familia por el acompañamiento durante estos años. En el tramo final de su mensaje dejó una frase que resumió el significado de River en su carrera: "No será una despedida definitiva, ahora emprendo un nuevo reto, cargado de sueños".
Antes de cerrar la conferencia, Armani dejó un último mensaje para los hinchas: "Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida. Gracias por tanto amor, respeto y hacerme sentir durante estos ocho años y medio uno más de ustedes. Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar con todo mi cariño y eterno agradecimiento".
Durante su ciclo en River, Armani disputó 366 partidos oficiales, mantuvo el arco invicto en 164 oportunidades y recibió 287 goles, con un promedio inferior a un tanto por encuentro. Además, conquistó 10 títulos y estableció el récord de 965 minutos sin recibir goles en la historia del club, superando los 769' en 1968 de Amadeo Carrizo. Leyenda...
comentar