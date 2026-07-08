River despedirá a una leyenda: Franco Armani vuelve a Atlético Nacional

El Pulpo, quien se convirtió en uno de los mejores arqueros de la historia del club, acordó su salida y volverá al club colombiano. Jugó 366 partidos y logró 10 títulos en el Millonario.
River despedirá a una leyenda: Franco Armani acordó su salida y vuelve a Atlético Nacional. El Pulpo, quien se convirtió en uno de los mejores arqueros de la historia del club, dejará el buzo del Millonario después de ocho años increíbles en la institución, en donde disputó 366 partidos y logró 10 títulos, entre ellos la Copa Libertadores ante Boca.
La decisión llega después un semestre marcado por las lesiones y de perder la titularidad ante Santiago Beltrán: solo disputó dos partidos. Con contrato vigente hasta diciembre de 2026, River aceptó interrumpir el vínculo y respetar el deseo del arquero de cerrar su carrera con continuidad.
La dirigencia millonaria, encabezada por Stefano Di Carlo, ya había dejado en claro que Armani tendría libertad para decidir su futuro. Además, el club prepara una despedida especial para uno de los futbolistas más importantes de los últimos tiempos.
En River, Armani disputó 366 partidos oficiales, recibiendo 288 goles y manteniendo el arco en cero en más de 150 encuentros. Levantó 10 títulos y entre ellos la Copa Libertadores 2018, siendo una de las grandes figuras del equipo de Marcelo Gallardo en la serie con el eterno rival.
Su legado quedará marcado por la regularidad, el liderazgo y las atajadas decisivas en los momentos más importantes. Desde su llegada en 2018, se convirtió en una pieza clave de uno de los ciclos más exitosos del club, siendo determinante desde su debut contra Boca en la Supercopa Argentina 2017.
Ahora, Armani volverá a Atlético Nacional, donde jugó entre 2010 y 2017 y ganó 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana. Es también considerado uno de los máximos ídolos de la institución cafetera y desde hace tiempo había manifestado su deseo de retirarse con esa camiseta. River, en el inicio de una nueva era con Eduardo Coudet de entrenador, sigue cerrando la era Gallardo con la salida de uno de sus representantes.
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