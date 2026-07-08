River despedirá a una leyenda: Franco Armani vuelve a Atlético Nacional

En River, Armani disputó 366 partidos oficiales, recibiendo 288 goles y manteniendo el arco en cero en más de 150 encuentros. Levantó 10 títulos y entre ellos la Copa Libertadores 2018, siendo una de las grandes figuras del equipo de Marcelo Gallardo en la serie con el eterno rival.

Su legado quedará marcado por la regularidad, el liderazgo y las atajadas decisivas en los momentos más importantes. Desde su llegada en 2018, se convirtió en una pieza clave de uno de los ciclos más exitosos del club, siendo determinante desde su debut contra Boca en la Supercopa Argentina 2017.

Ahora, Armani volverá a Atlético Nacional, donde jugó entre 2010 y 2017 y ganó 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana. Es también considerado uno de los máximos ídolos de la institución cafetera y desde hace tiempo había manifestado su deseo de retirarse con esa camiseta. River, en el inicio de una nueva era con Eduardo Coudet de entrenador, sigue cerrando la era Gallardo con la salida de uno de sus representantes.