Los mensajes de los jugadores de la Selección: De Paul, Enzo, Julián, Giuliano...

Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Giuliano Simeone compartieron sentidas reflexiones en las redes sociales después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.
Los jugadores de la Selección Argentina se expresaron en las redes sociales tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Tras el mensaje de Messi, varios referentes del plantel compartieron sentidas reflexiones sobre el camino recorrido, agradecieron el apoyo de los hinchas y dejaron en claro que el grupo ya piensa en levantarse después de quedarse a un paso del bicampeonato.
Uno de los posteos más fuertes fue el de Rodrigo De Paul, quien apuntó contra quienes, según él, esperaban el tropiezo de la Albiceleste. "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas", escribió. Además, remarcó que el mayor dolor fue no poder regalarle otro título al país: "Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino".
Enzo Fernández, por su parte, evitó hacer referencia a la expulsión que sufrió en la final y eligió destacar el espíritu del plantel. "Hay algo mucho más grande que un resultado", aseguró el mediocampista, quien resaltó el compromiso del grupo durante todo el torneo y agradeció el respaldo de los hinchas. "Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla", expresó.
También dejaron sus mensajes Julián Álvarez y Giuliano Simeone. El delantero agradeció el acompañamiento de los argentinos y prometió que el equipo volverá a intentarlo: "Nosotros vamos a levantarnos, aprender y seguir. Porque pase lo que pase, somos así".
En tanto, el hijo del Cholo compartió un emotivo pedido de disculpas. "No hay palabras para describir el dolor que siento... Solo perdón por no poder llevarles la Copa y gracias por cada aliento durante todo el Mundial", expresó en un contexto en el que se lo señala de haber desperdiciado una increíble chance para empatar sobre el final.
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