Los mensajes de los jugadores de la Selección: De Paul, Enzo, Julián, Giuliano...

Enzo Fernández, por su parte, evitó hacer referencia a la expulsión que sufrió en la final y eligió destacar el espíritu del plantel. "Hay algo mucho más grande que un resultado", aseguró el mediocampista, quien resaltó el compromiso del grupo durante todo el torneo y agradeció el respaldo de los hinchas. "Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla", expresó.