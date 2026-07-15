Arruabarrena define el equipo de Boca para el debut de Copa Argentina ante Sarmiento

Más allá de la base definida, el entrenador no podrá contar con varios futbolistas importantes. Belmonte quedó al margen por lesión, mientras que Adam Bareiro también se perderá el encuentro debido a una molestia en la zona lumbar. Además, Rodrigo Battaglia y Agustín Marchesín continúan con la recuperación de sus respectivas lesiones.

Tras la práctica matutina, la delegación xeneize viajó en un vuelo chárter rumbo a Rosario para afrontar el compromiso que marcará el inicio oficial del semestre. El ganador avanzará a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que Vélez espera al vencedor de la llave.

En paralelo, Boca también participó esta semana de la reunión organizada por la AFA para conocer las nuevas modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA, que comenzarán a aplicarse en el fútbol argentino durante esta temporada.