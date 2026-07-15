Arruabarrena define el equipo de Boca para el debut de Copa Argentina ante Sarmiento

El Vasco ajustó los últimos detalles en la práctica realizada en Ezeiza y tiene casi definido el once para el inicio oficial de su segundo ciclo en el club.
Boca ya tiene prácticamente todo listo para el estreno oficial del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. Este jueves, desde las 21.45, el Xeneize enfrentará a Sarmiento de Junín en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina y el DT terminó de delinear el 11 en la última práctica en Ezeiza.
El ensayo dejó una novedad respecto del amistoso ante Athletico Paranaense: Tomás Aranda ingresará en lugar de Tomás Belmonte, quien sufrió un esguince moderado de tobillo y quedó descartado para el debut. El resto del equipo sería el mismo que venció al conjunto brasileño en Salta.
En el entrenamiento, Arruabarrena volvió a apostar por un esquema 4-2-3-1, aunque durante la pretemporada también ensayó variantes con un 4-3-3. La formación que se perfila para enfrentar a Sarmiento estaría integrada por Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar y Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda y Alan Velasco; con Miguel Merentiel como único delantero.
Figal se perfila para ser titular en la zaga central, mientras que Aranda continúa ganando protagonismo y aparece como una de las principales apuestas del nuevo ciclo, incluso como candidato a quedarse con la camiseta número 10 que dejó vacante Edinson Cavani.
Más allá de la base definida, el entrenador no podrá contar con varios futbolistas importantes. Belmonte quedó al margen por lesión, mientras que Adam Bareiro también se perderá el encuentro debido a una molestia en la zona lumbar. Además, Rodrigo Battaglia y Agustín Marchesín continúan con la recuperación de sus respectivas lesiones.
Tras la práctica matutina, la delegación xeneize viajó en un vuelo chárter rumbo a Rosario para afrontar el compromiso que marcará el inicio oficial del semestre. El ganador avanzará a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que Vélez espera al vencedor de la llave.
En paralelo, Boca también participó esta semana de la reunión organizada por la AFA para conocer las nuevas modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA, que comenzarán a aplicarse en el fútbol argentino durante esta temporada.
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