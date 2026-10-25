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Arruabarrena: de "tengo jugadores inteligentes" a "el club merece lograr algo"

El entrenador de Boca destacó la mentalidad de sus jugadores y volvió a referirse a la posibilidad de levantar un título tras el triunfazo a Independiente en el Libertadores de América.

Boca venció 1 a 0 a Independiente en el Libertadores de América con un gol de cabeza de Jagger Herrera sobre el final y prolongó su gran momento peleando todos los frentes. Tras el encuentro, Rodolfo Arruabarrena destacó la inteligencia de sus dirigidos y volvió a referirse a la posibilidad de levantar un título este año.

"No tuvimos suerte. Acá con el culo no se gana, se gana con el trabajo, la concentración, no tanto día libre y un grupo de buenos jugadores", expresó Arruabarrena en conferencia de prensa. Y valoró los tres puntos en Avellaneda: "Muy buenos para mantenernos arriba en la tabla anual".

"Tenemos jugadores inteligentes. Los resultados ayudan para que crean en el entrenador. Hay jugadores que jugaron menos y otros que más, pero este es el camino. Nos restan todavía dos meses y esperemos poder llegar a pelear algo", agregó sobre los méritos del equipo.

En una semana, se disputará el Superclásico en La Bombonera y Arruabarrena fue consultado sobre si teme que lleguen cansados: "Yo al equipo lo veo bien físicamente. Capaz es un cansancio más psicológico pero no podemos bajar los brazos y tenemos que pensar en conseguir los tres puntos en casa en el clásico".

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