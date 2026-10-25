Arruabarrena: de "tengo jugadores inteligentes" a "el club merece lograr algo"

El entrenador de Boca destacó la mentalidad de sus jugadores y volvió a referirse a la posibilidad de levantar un título tras el triunfazo a Independiente en el Libertadores de América.
Boca venció 1 a 0 a Independiente en el Libertadores de América con un gol de cabeza de Jagger Herrera sobre el final y prolongó su gran momento peleando todos los frentes. Tras el encuentro, Rodolfo Arruabarrena destacó la inteligencia de sus dirigidos y volvió a referirse a la posibilidad de levantar un título este año.
"No tuvimos suerte. Acá con el culo no se gana, se gana con el trabajo, la concentración, no tanto día libre y un grupo de buenos jugadores", expresó Arruabarrena en conferencia de prensa. Y valoró los tres puntos en Avellaneda: "Muy buenos para mantenernos arriba en la tabla anual".
"Tenemos jugadores inteligentes. Los resultados ayudan para que crean en el entrenador. Hay jugadores que jugaron menos y otros que más, pero este es el camino. Nos restan todavía dos meses y esperemos poder llegar a pelear algo", agregó sobre los méritos del equipo.
En una semana, se disputará el Superclásico en La Bombonera y Arruabarrena fue consultado sobre si teme que lleguen cansados: "Yo al equipo lo veo bien físicamente. Capaz es un cansancio más psicológico pero no podemos bajar los brazos y tenemos que pensar en conseguir los tres puntos en casa en el clásico".
Por último, el entrenador bajó un mensaje de tranquilidad ante la posibilidad de ganar cinco títulos este año: "Tratamos de vivir el presente y no pensar más allá. Tenemos muy buenos jugadores, que tienen ganas y hambre. Esperemos lograr algo porque el club lo merece y la gente también".
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