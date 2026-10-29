El equipo que paró Ponzio y la duda que tiene Arruabarrena para el Superclásico

A tres días del duelo en La Bombonera, el León dispuso un 11 en el River Camp y el Vasco mantiene un dilema en su formación para el choque que paralizará el país.
A tres días del Superclásico, Leonardo Ponzio y Rodolfo Arruabarrena transitan la recta final de la preparación con distintas señales sobre sus formaciones. Mientras el entrenador de River realizó una práctica de fútbol en el Monumental y paró un posible once titular, el Vasco mezcló futbolistas en Boca y todavía no definió la delantera.
En el Millonario, la principal novedad fue la presencia en los titulares de Marcos Acuña, quien se recuperó de la lesión y volvió a trabajar con normalidad. El Huevo ocupó el lateral izquierdo en lugar de Francisco Ortega. Además, Lucas Martínez Quarta regresó a la zaga central tras cumplir la suspensión y desplazó a Lautaro Rivero.
El León también realizó otra modificación, en el mediocampo: Ponzio probó al juvenil Lucas Silva en lugar del tocado Aníbal Moreno. De esta manera, el 11 que paró fue con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
Del lado de Boca, Arruabarrena todavía no dio pistas definitivas. En la práctica de este jueves mezcló a los futbolistas y no dispuso un equipo titular. La modificación que parece asegurada es el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo, en reemplazo de Malcom Braida, mientras que Leandro Paredes se perfila para integrar el mediocampo junto a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.
La principal incógnita del Xeneize está en ataque: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco pelean por dos lugares para acompañar a Miguel Merentiel. El colombiano llega con buenas actuaciones recientes y ganó terreno después de su ingreso ante Independiente, mientras que Flores y Velasco también tienen argumentos para meterse entre los titulares. El Vasco aprovechará los últimos entrenamientos para definir la formación que recibirá a River.
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