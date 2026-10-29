El equipo que paró Ponzio y la duda que tiene Arruabarrena para el Superclásico

Del lado de Boca, Arruabarrena todavía no dio pistas definitivas. En la práctica de este jueves mezcló a los futbolistas y no dispuso un equipo titular. La modificación que parece asegurada es el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo, en reemplazo de Malcom Braida, mientras que Leandro Paredes se perfila para integrar el mediocampo junto a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.