Tomás Belmonte dejó atrás la rotura de meniscos en el Xeneize y Marcos Acuña superó un traumatismo en su empeine izquierdo en el Millonario.
Boca y River recuperaron jugadores importantes para el Superclásico: Tomás Belmonte y Marcos Acuña. El volante con pasado en Lanús dejó atrás la rotura de meniscos y el Huevo superó un traumatismo en su empeine izquierdo, en noticias que festejan Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio respectivamente.
Operado de los meniscos el pasado 2 de octubre, Belmonte dejó atrás la recuperación y podría meterse en el banco de Boca en el Superclásico. “Leí a muchos que decían que no iba a jugar hasta 2027. Me molesta. No conocen a Toto, que va a llegar a jugar a principios de noviembre”, había avisado Rodolfo Arruabarrena. Y ahora, con el alta médica, aquella frase se volvió realidad.
Por su parte, el lateral campeón del mundo en Qatar viene de perderse los dos últimos encuentros de River producto del golpe que sufrió en el empate ante Sarmiento, en Junín. Francisco Ortega lo reemplazó con un muy buen nivel y se anotó para pelearle el puesto de cara al partido más importante del semestre.
Ponzio deberá resolver si Acuña vuelve al primer equipo en lugar del ex-Vélez. A prori, todo indicaría que sí, pero dependerá de la decisión del DT. Una alternativa que está sobre la mesa es que, ante la falta de peso en la mitad de la cancha, el Huevo se sume al mediocampo y Pancho siga en la franja izquierda de la última línea.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Sebastián Villa o Alan Velasco.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega o Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
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