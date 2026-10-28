Boca y River recuperaron jugadores importantes para el Superclásico

Ponzio deberá resolver si Acuña vuelve al primer equipo en lugar del ex-Vélez. A prori, todo indicaría que sí, pero dependerá de la decisión del DT. Una alternativa que está sobre la mesa es que, ante la falta de peso en la mitad de la cancha, el Huevo se sume al mediocampo y Pancho siga en la franja izquierda de la última línea.