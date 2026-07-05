Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo tuvieron su primer ensayo futbolístico

Boca disputó dos amistosos con Defensa, mientras que Independiente, Racing y San Lorenzo también tuvieron su primera prueba de cara al segundo semestre y sacaron sus primeras conclusiones.
En el medio de sus pretemporadas con poco foco de atención por la disputa del Mundial 2026, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo tuvieron sus primeros ensayos de cara al segundo semestre. Los cuatro aprovecharon la jornada para probar variantes, repartir minutos entre titulares, suplentes y juveniles, mientras sus entrenadores comenzaron a delinear los equipos para las competencias oficiales.
Boca fue el que tuvo mayor actividad al disputar dos amistosos frente a Defensa y Justicia en Casa Amarilla, ambos a puertas cerradas, en los primeros encuentros del nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena. El primer partido terminó 1-1, con un golazo de Ángel Romero, que definió por encima del arquero desde afuera del área, mientras que César Pérez igualó para el Halcón.
En el segundo ensayo, el Xeneize se impuso 1-0 gracias a un tanto de Miguel Merentiel, tras una gran asistencia de Leonel Flores. La jornada también dejó la ausencia de Exequiel Zeballos, quien no fue convocado por decisión de la dirigencia en medio de los rumores sobre una posible salida, y la presencia de Ander Herrera, que visitó Casa Amarilla para saludar a sus excompañeros y observar el entrenamiento.
En Avellaneda, Independiente empató 1-1 con Talleres en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El conjunto de Gustavo Quinteros utilizó dos formaciones completamente distintas, una en cada tiempo, y rescató la igualdad sobre el final gracias a un gol de Josías Palais, luego de que Franco Cristaldo adelantara al equipo cordobés.
Por su parte, Racing comenzó con una sonrisa la era de Juan Pablo Vojvoda al vencer 5-3 a Sportivo Barracas en Cardales. Tomás Conechny, con un doblete, Adrián Martínez, Santiago Solari y Tomás Pérez marcaron los goles de una Academia que mostró una buena producción ofensiva en su primer ensayo de pretemporada.
En tanto, San Lorenzo igualó 2-2 frente a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro, en un amistoso dividido en cuatro bloques de 30 minutos. Diego Herazo y Matías Reali anotaron para el equipo de Néstor Gorosito, que aprovechó la jornada para observar distintas variantes y darle rodaje a buena parte del plantel antes del inicio de la competencia oficial.
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