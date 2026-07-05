Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo tuvieron su primer ensayo futbolístico

Por su parte, Racing comenzó con una sonrisa la era de Juan Pablo Vojvoda al vencer 5-3 a Sportivo Barracas en Cardales. Tomás Conechny, con un doblete, Adrián Martínez, Santiago Solari y Tomás Pérez marcaron los goles de una Academia que mostró una buena producción ofensiva en su primer ensayo de pretemporada.

En tanto, San Lorenzo igualó 2-2 frente a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro, en un amistoso dividido en cuatro bloques de 30 minutos. Diego Herazo y Matías Reali anotaron para el equipo de Néstor Gorosito, que aprovechó la jornada para observar distintas variantes y darle rodaje a buena parte del plantel antes del inicio de la competencia oficial.