Arruabarrena quedó a un paso de volver a ser DT de Boca

La elección de Arruabarrena se impuso sobre otras alternativas que fueron analizadas por la dirigencia. Entre los nombres que estuvieron sobre la mesa aparecieron Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed, aunque finalmente Riquelme se inclinó por un técnico con fuerte identificación con la historia de Boca.

La relación entre el presidente y el Vasco también influyó en la decisión. Ambos compartieron plantel durante sus etapas como futbolistas, tanto en Boca multicampeon de los 2000, como en el Villarreal español, y mantuvieron el vínculo a lo largo de los años.

Para Arruabarrena, la posibilidad de regresar al club siempre estuvo latente. Desde su salida en 2016 conservó el deseo de volver a dirigir a la institución donde se formó, debutó profesionalmente y construyó buena parte de su trayectoria como jugador.

Rodolfo Arruabarrena Boca DT Juan Román Riquelme.jpg Rodolfo Arruaberrena y Juan Román Riquelme fueron campañeros en Boca y Villarreal de España.

Su primer ciclo como entrenador de Boca se desarrolló entre 2014 y 2016. Llegó en un momento de turbulencia institucional y deportiva tras la salida de Carlos Bianchi, y logró reencauzar al equipo con la obtención del torneo de Primera División y la Copa Argentina en 2015.

Aquella etapa también estuvo atravesada por golpes deportivos importantes, especialmente las eliminaciones frente a River en la Copa Sudamericana 2014 y en la Copa Libertadores 2015, esta última marcada por el episodio del gas pimienta que derivó en la descalificación del equipo.

Después de dejar Boca, el Vasco desarrolló gran parte de su carrera en el exterior. Dirigió en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, además de tener un paso por la selección de Emiratos, acumulando experiencia internacional durante casi una década.

Si no surge ningún contratiempo en las próximas horas, Boca oficializará su contratación y Arruabarrena volverá a ocupar el cargo que dejó hace diez años, con el desafío de reconstruir al equipo y devolverlo a la pelea por los principales títulos del continente.