Arruabarrena: "Queremos salir campeón en algún torneo, pero todavía falta"

"En la instancia que jugamos, por el rival y la historia, es importante. Lo buscamos bien, pero tenemos los pies sobre la tierra. Tendremos partidos como este y aún más importantes. Buscaremos estar organizados y pensar en lo que sigue", remarcó el técnico del Xeneize.

"Voy de frente con todos, con los chicos soy franco, me gustó todo. Sufrimos un poco en el final, sacamos adelante a un buen rival, de experiencia. Jugamos en un estadio donde se sintió más nuestra hinchada. Claro que queremos salir campeón en algún torneo, pero todavía falta. El hincha se ilusiona y nosotros debemos ser cautos", comentó.

"Para muchos, esta era una linda oportunidad, para revertir algunas situaciones. Los vi tranquilos y eso a uno, como entrenador, te dejan bien. A veces un equipo te transmite eso e igual perdimos. Pero falta mucho en distintos frentes; hay muchos viajes, partidos y eso", cerró Arruabarrena.