Arruabarrena: "Queremos salir campeón en algún torneo, pero todavía falta"

El entrenador de Boca destacó la eliminación a San Pablo en el Morumbí por la importancia del rival y del estadio y admitió el deseo de terminar coronando en alguna competencia.
Boca se cargó a San Pablo en el Morumbí y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Tras ganar 1 a 0 en la ida en La Bombonera, el Xeneize hizo valer la ventaja al empatar 1 a 1 en suelo brasilero. Después del encuentro, Rodolfo Arruabarrena destacó la producción del equipo.
"Felicito a los jugadores, porque hicimos un partido muy serio. Tuvimos un buen primer tiempo y, en el segundo, Sao Paulo, con su historia a cuestas, fue a buscarlo. Me hubiese gustado ganar como en la ida pero como hincha les agradezco", expresó el Vasco en conferencia de prensa.
"Estoy orgulloso del grupo, de la unión, y seguimos mirando para adelante, en todas las competencias. Todos los partidos son finales... Y ya mañana pensaremos en la liga local, de cara a San Lorenzo el domingo, en busca de ganar para seguir acumulando puntos. Veremos bien el tema físico, cómo estamos, y pondremos lo mejor", agregó.
"En la instancia que jugamos, por el rival y la historia, es importante. Lo buscamos bien, pero tenemos los pies sobre la tierra. Tendremos partidos como este y aún más importantes. Buscaremos estar organizados y pensar en lo que sigue", remarcó el técnico del Xeneize.
"Voy de frente con todos, con los chicos soy franco, me gustó todo. Sufrimos un poco en el final, sacamos adelante a un buen rival, de experiencia. Jugamos en un estadio donde se sintió más nuestra hinchada. Claro que queremos salir campeón en algún torneo, pero todavía falta. El hincha se ilusiona y nosotros debemos ser cautos", comentó.
"Para muchos, esta era una linda oportunidad, para revertir algunas situaciones. Los vi tranquilos y eso a uno, como entrenador, te dejan bien. A veces un equipo te transmite eso e igual perdimos. Pero falta mucho en distintos frentes; hay muchos viajes, partidos y eso", cerró Arruabarrena.
comentar