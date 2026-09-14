La lista de convocados de Boca para la revancha con San Pablo con tres regresos

Álvaro Montero, Milton Delgado y Malcom Braida vuelven a estar disponibles en el Xeneize para el duelo crucial contra el Tricolor en Brasil por los cuartos de final de la Sudamericana.
Tras ganar 1 a 0 en la ida disputada en La Bombonera, Boca afrontará este martes, desde las 21.30 en el Morumbí, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana. Y, este lunes después de la última práctica, Rodolfo Arruabarrena definió la lista de convocados con tres regresos importantes.
En primer lugar, Álvaro Montero vuelve a estar disponible y será titular después de ausentarse en el 3-1 a Central Córdoba por un viaje de urgencia a Colombia por un problema familiar. Tras el primer duelo con San Pablo, el arquero fue licenciado a causa del fallecimiento de su abuela, pero ya se acopló al plantel y volverá al arco en esta revancha.
Después, Milton Delgado dejó atrás su lesión y también recuperó un lugar en la lista. El mediocampista, que tenía una distensión muscular en el isquiotibial, recibió el alta y el entrenador lo vio bien en el campo de juego. Todo indica que será de la partida en lugar de Tomás Belmonte debido a su importancia dentro del esquema del Vasco.
Por último, Malcom Braida es el otro jugador que se pone de nuevo a disposición del DT. El ex San Lorenzo poseía una lesión muscular que le impidió ser alternativa de Lautaro Blanco en los últimos dos encuentros por el certamen local, en los que Boca puso suplentes a causa de la seguidilla de partidos. Su ausencia provocó el debut de Matías Satas en Mendoza y también generó que el ex-Rosario Central tuviera que ser titular frente al Ferroviario. Su regreso le otorgará al entrenador una opción en el lateral izquierdo cuando necesite rotar.
Posible formación de Boca para enfrentar a San Pablo: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
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