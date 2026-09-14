La lista de convocados de Boca para la revancha con San Pablo con tres regresos

Por último, Malcom Braida es el otro jugador que se pone de nuevo a disposición del DT. El ex San Lorenzo poseía una lesión muscular que le impidió ser alternativa de Lautaro Blanco en los últimos dos encuentros por el certamen local, en los que Boca puso suplentes a causa de la seguidilla de partidos. Su ausencia provocó el debut de Matías Satas en Mendoza y también generó que el ex-Rosario Central tuviera que ser titular frente al Ferroviario. Su regreso le otorgará al entrenador una opción en el lateral izquierdo cuando necesite rotar.