Boca pisó fuerte en Brasil, eliminó a San Pablo y está en la semifinal de la Sudamericana

Sao Paulo reaccionó y tuvo el empate en una jugada que terminó con gol de Ryan, pero el VAR confirmó un offside milimétrico en la acción previa. Cuando parecía que Boca tenía todo controlado, Domingos Duarte apareció a los 88 minutos con un cabezazo para poner el 1-1 y encender al Morumbí. El conjunto brasileño quedó a un gol de igualar la serie, pero el Xeneize resistió los últimos minutos.