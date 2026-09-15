Boca pisó fuerte en Brasil, eliminó a San Pablo y está en la semifinal de la Sudamericana

Tras ganar 1 a 0 en La Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena igualó 1 a 1 con el Tricolor en el Morumbí y se metió entre los cuatro mejores del certamen. Enfrentará a Vasco da Gama.
Boca empató 1-1 con Sao Paulo en el Morumbí y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena sostuvo la ventaja de la serie que obtuvo en la Bombonera y consiguió meterse entre los cuatro mejores del certamen. Leandro Lozano marcó el gol del Xeneize, mientras que Domingos Duarte igualó para el local sobre el final.
El primer tiempo fue cerrado y con pocas situaciones de peligro. San Pablo tuvo su oportunidad más clara con un cabezazo de Gustavo Santana, pero Álvaro Montero respondió con una gran atajada y desvió la pelota, que luego pegó en el travesaño. Por su parte, Boca tuvo dificultades para generar juego y se fue al descanso sin remates que inquietaran al arquero Rafael.
En el complemento, el local empezó mejor y Boca encontró el gol en el momento menos esperado. A los 60 minutos, Leonel Flores le devolvió una pared a Lozano, quien quedó con espacio para avanzar y sacó un potente remate que venció a Rafael. Fue el primer tanto del lateral uruguayo desde su llegada al club y significó un golpe clave para la serie.
Sao Paulo reaccionó y tuvo el empate en una jugada que terminó con gol de Ryan, pero el VAR confirmó un offside milimétrico en la acción previa. Cuando parecía que Boca tenía todo controlado, Domingos Duarte apareció a los 88 minutos con un cabezazo para poner el 1-1 y encender al Morumbí. El conjunto brasileño quedó a un gol de igualar la serie, pero el Xeneize resistió los últimos minutos.
Con el empate, Boca aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana y ahora tendrá como próximo desafío a Vasco da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe. La serie comenzará en la Bombonera y se definirá en Río de Janeiro.
comentar