Ander Herrera, el campeón con Boca que ya no está en el plantel y celebró el título de Liga a la distancia

El español felicitó a sus excompañeros por videollamada, elogió a Leandro Paredes y destacó su paso por el Xeneize. "Lo mejor está por venir", aseguró.
Boca se consagró campeón de la tabla anual tras vencer agónicamente a Defensa y Justicia con un gol de Enner Valencia, pero el plantel que consiguió el título tiene varias diferencias respecto del que inició del año. Nueve futbolistas que participaron de la campaña ya dejaron el club, entre ellos algunos nombres importantes como Edinson Cavani, Ander Herrera y Exequiel Zeballos. Y claro, ellos también sumaron un título a su vitrina.
El recorrido había comenzado el 25 de enero, frente a Deportivo Riestra, con un equipo que también tenía a Claudio Úbeda como entrenador. El Sifón había sido ratificado por Juan Román Riquelme durante el verano, después de cerrar de manera positiva un 2025 complicado.
Junto a Juvenal Rodríguez, su principal colaborador, el cuerpo técnico consiguió 30 de los 63 puntos que sumó el Xeneize en 2026. Sin embargo, el ciclo llegó a su fin después de las eliminaciones ante Huracán y Universidad Católica.
Con la llegada de Rodolfo Arruabarrena, la dirigencia encabezada por Riquelme impulsó una renovación del plantel y nueve futbolistas que habían participado durante el primer semestre dejaron de formar parte del equipo.
La lista incluye a Cavani, Herrera, Zeballos, Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini. A ellos se suma Kevin Zenón, quien se marchó al Atlas de México después del empate frente a Gimnasia de Mendoza, por la séptima fecha.
Aunque ya no integra el plantel, el mediocampista español estuvo presente de manera virtual durante los festejos. A través de una videollamada, se comunicó con sus antiguos compañeros y les dedicó unas palabras después de la consagración.
"Es muy merecido. Creo que se están haciendo las cosas bien, tiene un bloque muy consolidado, creo que lo mejor está por venir. Y para afrontar lo que viene el año que viene que es lo que todos los hinchas queremos que es la Copa Libertadores", expresó en diálogo con el streamer Davoo Xeneize.
También habló especialmente de Leandro Paredes, a quien llenó de elogios. "Es el mejor del fútbol argentino y me atrevo a decirte que del fútbol sudamericano", destacó.
Por último, el español recordó con cariño su paso por el club y destacó lo que significó vestir la camiseta azul y oro: "Sin haber sido campeón me sentía un privilegiado por haber jugado un año y medio en Boca. Ahora siendo campeón todavía más, muy feliz, puedo decir que en todos los países en los que he jugado y he sido campeón".
comentar