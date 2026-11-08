Ander Herrera, el campeón con Boca que ya no está en el plantel y celebró el título de Liga a la distancia

El Boca de Úbeda sacó 30 puntos de los 63 que lo consagraron campeón.

La lista incluye a Cavani, Herrera, Zeballos, Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini. A ellos se suma Kevin Zenón, quien se marchó al Atlas de México después del empate frente a Gimnasia de Mendoza, por la séptima fecha.

Ander Herrera celebró el título de Boca a la distancia

Aunque ya no integra el plantel, el mediocampista español estuvo presente de manera virtual durante los festejos. A través de una videollamada, se comunicó con sus antiguos compañeros y les dedicó unas palabras después de la consagración.

"Felicitaciones chavales", el mensaje de Ánder Herrera a sus ex compañeros.

"Es muy merecido. Creo que se están haciendo las cosas bien, tiene un bloque muy consolidado, creo que lo mejor está por venir. Y para afrontar lo que viene el año que viene que es lo que todos los hinchas queremos que es la Copa Libertadores", expresó en diálogo con el streamer Davoo Xeneize.

También habló especialmente de Leandro Paredes, a quien llenó de elogios. "Es el mejor del fútbol argentino y me atrevo a decirte que del fútbol sudamericano", destacó.

"CON ORGULLO PODRÉ DECIR QUE HE JUGADO EN BOCA Y HE SALIDO CAMPEÓN"ANDER HERRERA FESTEJÓ el TÍTULO de BOCA del cuál es PARTE: "Llevo con orgullo por el resto del mundo el nombre de Boca y que siempre con orgullo podré decir que he jugado en Boca y he salido campeón con Boca". @DavooXeneizeJRR — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 8, 2026

Por último, el español recordó con cariño su paso por el club y destacó lo que significó vestir la camiseta azul y oro: "Sin haber sido campeón me sentía un privilegiado por haber jugado un año y medio en Boca. Ahora siendo campeón todavía más, muy feliz, puedo decir que en todos los países en los que he jugado y he sido campeón".