Boca perdió con Defensa y no pudo llegar a la punta de la Zona A del Torneo Clausura

El equipo de Miguel Ángel Russo dominó el primer tiempo y mereció irse ganando al descanso pero no lo logró por Enrique Bologna y su propia falta de contundencia. El 1, con pasado en River, se agigantó ante los delanteros Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Sin embargo, Boca se salvó en el inicio del complemento: Ezequiel Cannavo, a los 12' de la segunda etapa, sacó una volea que dio en el travesaño del arco defendido por Agustín Marchesín.

Noticia en desarrollo