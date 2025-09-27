Boca perdió con Defensa y no pudo llegar a la punta de la Zona A del Torneo Clausura

El Xeneize cayó por 2 a 1 con el Halcón en Florencio Varela por la décima fecha de la fase regular del campeonato y se cortó su racha de seis partidos sin derrotas.
Boca perdió 2 a 1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela por la décima fecha del Torneo Clausura y se cortó su buena racha de seis partidos sin conocer la derrota. En el final del partido, el Halcón abrió el marcador con un tanto de Abiel Osorio de penal (a los 39' del segundo tiempo), Leandro Paredes empató para el Xeneize por la misma vía (a los 43') y, otra vez Osorio, apareció a los 49' para darle el triunfo al local.
El equipo de Miguel Ángel Russo dominó el primer tiempo y mereció irse ganando al descanso pero no lo logró por Enrique Bologna y su propia falta de contundencia. El 1, con pasado en River, se agigantó ante los delanteros Milton Giménez y Miguel Merentiel.
Sin embargo, Boca se salvó en el inicio del complemento: Ezequiel Cannavo, a los 12' de la segunda etapa, sacó una volea que dio en el travesaño del arco defendido por Agustín Marchesín.
