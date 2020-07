Arturo Vidal quedó envuelto en una nueva polémica por estar alcoholizado

En este sentido, el mediocampista de Barcelona volvió a ser noticia por un escándalo que vuelve a perjudicar su imagen. El exabrupto ocurrió este fin de semana cuando el “Rey Arturo” realizó un vivo de Instagram durante sus vacaciones familiares en Ibiza. ¿El problema? Vidal parecía estar en estado de ebriedad. Y aunque borró el video, ya era tarde: se viralizó.

Arturo Vidal

Tras el escándalo que desató la publicación, Claudio Borghi, quien lo conoce por su etapa al frente del seleccionado de Chile, realizó una profunda reflexión: “Me preocupa un poco es que la gente que lo rodea no lo proteja. Es uno de los mejores jugadores del mundo, está en un club importante y es referente para muchos. Entonces, no me parece que lo dejen hacer estas cosas y exponerlo a situaciones complejas”.

Más allá de la notoriedad que tomó el asunto, Vidal ya se encuentra en Barcelona preparándose para un partido clave contra el Napoli por la Champions League.

