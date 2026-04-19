Eduardo Coudet: de "nos está costando más de lo que pensaba" a "es una derrota que pega"

En contraste, rescató la estructura defensiva: “El equipo trabaja corto, desde el sacrificio, y no permite mucho al rival. Defensivamente nos venimos comportando muy bien”. De hecho, remarcó un dato: apenas recibieron tres goles en ocho partidos, dos de ellos de penal. Aunque no ocultó fallas: “Seguramente cometimos algún error, lo trabajaremos”.

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Consultado por el arbitraje, evitó entrar en polémicas, aunque dejó una frase con filo: “Si cobró la de Maxi Salas, esa era penal, ¿no es cierto? Pero son finas las dos”. Igual, rápidamente bajó el tono: “Cuando perdés tenés que apretar los dientes, trabajar y seguir”.

También hubo lugar para bancar a los más jóvenes en un contexto complejo: “Es difícil cuando tenés que cambiar la ecuación en un clásico y mirar para atrás y tener cuatro o cinco chicos de 20 años”. Y fue tajante: “La responsabilidad la tengo yo y no se la voy a dar a jugadores jóvenes del club”.

Además, el entrenador reconoció que el proceso está siendo más complejo de lo esperado: “Nos está costando más de lo que pensaba”. Aun así, dejó en claro el objetivo de fondo: “River tiene que acostumbrarse a ganar, a ser protagonista y a someter mucho más a los rivales”.

En lo anímico, no esquivó el impacto de la derrota: “Es imposible que no te pegue. Te tiene que pegar. Hay que sufrirla”. Pero también marcó el camino: “No voy a bajar los brazos, voy a seguir insistiendo para que el equipo mejore”. El mensaje final fue directo, casi como una advertencia interna: “Perder un Superclásico te tiene que pegar”.