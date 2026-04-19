Triunfo agónico de Rosario Central a Sarmiento en el Gigante de Arroyito

Embed

Más allá del golpe, el local, que era superior a su rival con mayor tenencia y los ingresos importantes de Ángel Di María y Enzo Copetti, consiguió el triunfo en el tiempo de descuento. Tras una acción en el área rival, Vicente Pizarro capitalizó un rebote y marcó el 2-1 definitivo, que le permitió a Central quedarse con los tres puntos.