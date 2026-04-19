Con un gol a los 102 minutos, el Canalla venció 2 a 1 al Verde en condición de local y selló su clasificación a la próxima instancia del campeonato.
Triunfo agónico de Rosario Central a Sarmiento en el Gigante de Arroyito por la fecha 15 del Torneo Apertura. El equipo de Jorge Almirón fue completamente superior al Verde y logró sobre el final el triunfo que se merecía y que le sirvió para sellar su clasificación a la próxima instancia.
Central abrió el marcador a los 42 minutos de juego con un gol de Alejo Véliz tras una jugada colectiva iniciada por el siempre peligroso Jaminton Campaz y con participación de Vicente Pizarro y Pol Fernández. En el complemento, Sarmiento alcanzó la igualdad a través de Jonathan Gómez, quien convirtió dentro del área a los 32' de esa mitad.
Más allá del golpe, el local, que era superior a su rival con mayor tenencia y los ingresos importantes de Ángel Di María y Enzo Copetti, consiguió el triunfo en el tiempo de descuento. Tras una acción en el área rival, Vicente Pizarro capitalizó un rebote y marcó el 2-1 definitivo, que le permitió a Central quedarse con los tres puntos.
Con este resultado, el conjunto rosarino se mantiene en zona de clasificación y se aseguró prácticamente su lugar en los octavos de final del torneo. Por su parte, Sarmiento sigue inmerso en la lucha por no descender en la tabla de los promedios.
comentar