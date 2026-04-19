Fútbol |

Triunfo agónico de Rosario Central a Sarmiento en el Gigante de Arroyito

Con un gol a los 102 minutos, el Canalla venció 2 a 1 al Verde en condición de local y selló su clasificación a la próxima instancia del campeonato.

Triunfo agónico de Rosario Central a Sarmiento en el Gigante de Arroyito por la fecha 15 del Torneo Apertura. El equipo de Jorge Almirón fue completamente superior al Verde y logró sobre el final el triunfo que se merecía y que le sirvió para sellar su clasificación a la próxima instancia.

Central abrió el marcador a los 42 minutos de juego con un gol de Alejo Véliz tras una jugada colectiva iniciada por el siempre peligroso Jaminton Campaz y con participación de Vicente Pizarro y Pol Fernández. En el complemento, Sarmiento alcanzó la igualdad a través de Jonathan Gómez, quien convirtió dentro del área a los 32' de esa mitad.

Embed

Más allá del golpe, el local, que era superior a su rival con mayor tenencia y los ingresos importantes de Ángel Di María y Enzo Copetti, consiguió el triunfo en el tiempo de descuento. Tras una acción en el área rival, Vicente Pizarro capitalizó un rebote y marcó el 2-1 definitivo, que le permitió a Central quedarse con los tres puntos.

Con este resultado, el conjunto rosarino se mantiene en zona de clasificación y se aseguró prácticamente su lugar en los octavos de final del torneo. Por su parte, Sarmiento sigue inmerso en la lucha por no descender en la tabla de los promedios.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados