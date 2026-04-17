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Inglaterra: un conductor salió despedido de un jeep militar en plena autopista

Volcó tras una maniobra para intentar evitar a una conductora imprudente, y el video se hizo viral en las redes sociales.

Un impactante accidente ocurrió en una autopista en Inglaterra cuando un auto frenó bruscamente y se cruzó de carril para tomar una salida a último momento, lo que provocó que el jeep militar que iba detrás volcara al tratar de esquivarlo y su conductor saliera despedido a la calzada.

La imprudente maniobra ocurrió en la A43, cerca de la localidad de Hulcote, en Northamptonshire, en el centro del Reino Unido, cuando un Audi A3 conducido por Crenguta Aruxandei, de 44 años, se cruzó de repente delante del Land Rover del Ejército británico que circulaba a más de 100 kilómetros por hora.

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Las imágenes que se hicieron virales en las redes muestran el momento en que el conductor del jeep tuvo que esquivarlo a máxima velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta y diera varios vuelcos sobre el asfalto.

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El conductor salió despedido del vehículo y fue inmediatamente trasladado al Hospital Universitario de Coventry, donde determinaron que tenía fractura de columna y otras heridas graves, al igual que su acompañante.

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“Se trató de una colisión totalmente evitable en una de nuestras autopistas principales, que ha dejado a otros dos usuarios de la ruta gravemente heridos, y me complace que Crenguta Aruxandei no pueda volver a ponerse al volante sin antes superar una prueba exhaustiva para garantizar que está en condiciones de hacerlo de forma segura”, informó la detective Eleanor Hudson, de la Unidad de Investigación de Colisiones Graves de la Policía de Northamptonshire.

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Inglaterra: terrible accidente en una autopista.

Inglaterra: terrible accidente en una autopista.

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