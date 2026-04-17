Inglaterra: un conductor salió despedido de un jeep militar en plena autopista

“Se trató de una colisión totalmente evitable en una de nuestras autopistas principales, que ha dejado a otros dos usuarios de la ruta gravemente heridos, y me complace que Crenguta Aruxandei no pueda volver a ponerse al volante sin antes superar una prueba exhaustiva para garantizar que está en condiciones de hacerlo de forma segura”, informó la detective Eleanor Hudson, de la Unidad de Investigación de Colisiones Graves de la Policía de Northamptonshire.

image Inglaterra: terrible accidente en una autopista.