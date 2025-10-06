La salud de Miguel Ángel Russo genera preocupación en Boca

El DT está de licencia y volvió a ser reemplazado por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez durante la goleada 5 a 0 del Xeneize a Newell's este domingo por la onceava fecha del Torneo Clausura. Por su parte, el plantel tuvo libre la jornada posterior al triunfazo en La Bombonera.

Leandro Paredes, el capitán de Boca, le transmitió públicamente el respaldo del plantel. “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza", afirmó.

russointernado Miguel Ángel Russo lleva tres partidos sin dirigir a Boca.

En sintonía, Úbeda también hizo mención a la situación. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre la Lepra, que le permitió llegar a la cima de la Zona A del Torneo Clausura.

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó Úbeda.