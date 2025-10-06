Fútbol |

La salud de Miguel Ángel Russo genera preocupación en Boca

El entrenador de Boca, de 69 años, se encuentra internado en su casa de Capital Federal con un cuadro de debilidad general. "Le mandamos mucha fuerza", expresó Leandro Paredes luego de la goleada contra Newell's.

El estado de salud de Miguel Ángel Russo preocupa a todo el mundo Boca. El entrenador, de 69 años, está internado en su casa de la Capital Federal, con un cuadro de debilidad que le ha impedido dirigir a su equipo en los últimos tres partidos, más allá de que tuvo contacto con su cuerpo técnico y futbolistas.

El DT está de licencia y volvió a ser reemplazado por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez durante la goleada 5 a 0 del Xeneize a Newell's este domingo por la onceava fecha del Torneo Clausura. Por su parte, el plantel tuvo libre la jornada posterior al triunfazo en La Bombonera.

Leandro Paredes, el capitán de Boca, le transmitió públicamente el respaldo del plantel. “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza", afirmó.

russointernado
Miguel Ángel Russo lleva tres partidos sin dirigir a Boca.

Miguel Ángel Russo lleva tres partidos sin dirigir a Boca.

En sintonía, Úbeda también hizo mención a la situación. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre la Lepra, que le permitió llegar a la cima de la Zona A del Torneo Clausura.

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó Úbeda.

ADEMÁS: La decepción de Colapinto tras el GP de Singapur: "Le pongo garra y no sale nada"

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados