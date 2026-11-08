El insólito momento en una definición infartante: mientras Boca gritaba el gol agónico, Central festejaba el título ¡por error!

La particularidad fue que los festejos coincidieron prácticamente con el gol que le daba el título a Boca. El conjunto rosarino había hecho un gran esfuerzo para mantenerse en carrera, incluso después de disputar más de 20 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Gastón Ávila.

Luego del 1-0 de Boca vs. Defensa, alguien festejó en el Gigante de Arroyito y muchísima gente pensó que Rosario Central era el CAMPEÓN... ¡La hinchada invadió el campo de juego y festejó ante las cámaras! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/i2Bs8axtQU — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

La definición de la Tabla Anual tuvo tres encuentros en simultáneo. Boca llegaba como líder y dependía de sí mismo, mientras que Central y Argentinos Juniors necesitaban ganar para intentar arrebatarle el primer puesto. El Bicho no pudo cumplir con su objetivo: cayó 2-0 frente a Huracán y quedó fuera de la pelea.

Finalmente, Boca terminó primero con 63 puntos, apenas uno más que Rosario Central (62). Argentinos Juniors completó el podio con 60 unidades. De esta manera, el Xeneize se quedó con la Copa de la Tabla Anual, mientras que los tres equipos consiguieron la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Los tres, además, continuarán su participación en el Torneo Clausura. Boca finalizó segundo en la Zona A, con 33 puntos, los mismos que Instituto; Central terminó como líder de la Zona B, con 34, y Argentinos Juniors avanzó como escolta, con 31.