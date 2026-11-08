El insólito momento en una definición infartante: mientras Boca gritaba el gol agónico, Central festejaba el título ¡por error!

Un error de comunicación desató una fiesta anticipada en el Gigante de Arroyito, justo cuando Enner Valencia convertía el tanto ante Defensa y Justicia a los 96 minutos y le ahogaba el grito de campeón a los de Jorge Almirón.
Una escena tan insólita como inesperada se vivió en el Gigante de Arroyito: jugadores e hinchas de Rosario Central comenzaron a celebrar un título que finalmente quedó en manos de Boca. Todo ocurrió por un error de comunicación, mientras en la Bombonera se disputaban los últimos segundos del partido ante Defensa y Justicia.
El Canalla había cumplido con su parte al derrotar 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Emanuel Coronel y Julián Fernández. Y claro, el empate sin goles del Xeneize le permitía quedarse con la Tabla Anual, escalando del tercer puesto al primero, con una unidad de diferencia. Sin embargo, cuando parecía que la definición estaba resuelta, llegó un desenlace frustrante.
En medio de los festejos en Rosario, con el partido ya terminado, en la Bombonera quedaba una jugada por resolver: un centro al área del Halcón, un despeje fallido del arquero Matías Borgogno y la pelota a los pies de Enner Valencia, que pateó y convirtió el 1-0 de Boca a los ¡96 minutos! para darle la consagración al equipo de Rodolfo Arruabarrena. La noticia no había llegado correctamente a Arroyito y la confusión desencadenó una celebración que rápidamente se volvió viral.
Las imágenes fueron impactantes: Jáminton Campaz, Elías Verón, Juan Giménez e Ignacio Ovando corrieron hacia las tribunas e incluso se treparon al alambrado para festejar junto a los hinchas. En las gradas, mientras algunos todavía intentaban entender lo que sucedía, otros gritaban eufóricos: "¡Somos bicampeones!".
La particularidad fue que los festejos coincidieron prácticamente con el gol que le daba el título a Boca. El conjunto rosarino había hecho un gran esfuerzo para mantenerse en carrera, incluso después de disputar más de 20 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Gastón Ávila.
La definición de la Tabla Anual tuvo tres encuentros en simultáneo. Boca llegaba como líder y dependía de sí mismo, mientras que Central y Argentinos Juniors necesitaban ganar para intentar arrebatarle el primer puesto. El Bicho no pudo cumplir con su objetivo: cayó 2-0 frente a Huracán y quedó fuera de la pelea.
Finalmente, Boca terminó primero con 63 puntos, apenas uno más que Rosario Central (62). Argentinos Juniors completó el podio con 60 unidades. De esta manera, el Xeneize se quedó con la Copa de la Tabla Anual, mientras que los tres equipos consiguieron la clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Los tres, además, continuarán su participación en el Torneo Clausura. Boca finalizó segundo en la Zona A, con 33 puntos, los mismos que Instituto; Central terminó como líder de la Zona B, con 34, y Argentinos Juniors avanzó como escolta, con 31.
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