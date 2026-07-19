Así fue la ceremonia de clausura del Mundial 2026 antes de la final entre Argentina y España

La fiesta de cierre reunió música, baile y una puesta en escena de alto impacto en el MetLife Stadium, como antesala del partido decisivo por la Copa más importante del deporte.
El Mundial 2026 vivió uno de sus últimos grandes momentos antes de la definición del título con una imponente ceremonia de clausura en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York. El espectáculo comenzó a las 14.40, mientras miles de espectadores seguían ocupando las tribunas para presenciar la gran final entre Argentina y España.
La apertura estuvo marcada por un despliegue coreográfico con percusionistas y bailarines, que animaron al público sobre un escenario montado en el campo de juego. La superficie fue cubierta por una lona decorada con distintos emblemas representativos de la ciudad de Nueva York.
Más tarde llegó el turno de la música en vivo. IShowSpeed fue el primero en presentarse con una performance junto a un cuerpo de baile. Después apareció Post Malone, vestido con sombrero blanco, campera y jeans azules, para interpretar varios temas acompañado por Swae Lee.
Tras unos 20 minutos de espectáculo, el foco volvió al fútbol. Los arqueros de ambas selecciones salieron a realizar la entrada en calor y, minutos después, el resto de los futbolistas completaron los movimientos precompetitivos sobre el verde césped.
La FIFA también confirmó la participación de otras figuras internacionales durante la jornada: Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams forman parte de la programación, mientras que Tom Cruise tendrá una aparición especial. Además, como broche, Jennifer Hudson interpretará una versión del himno de Estados Unidos en una apertura desarrollada junto a Balich Wonder Studio. Por su parte, María Becerra entonará las estrofas del Himno Nacional Argentino.
El entretiempo también contará con un show de gran magnitud, con una duración prevista de 17 minutos. Según informó el organismo, la estructura fue diseñada para respetar el tiempo habitual del descanso y ofrecer un espectáculo que combine entretenimiento global con el cierre de la Copa del Mundo.
Chris Martin, líder de Coldplay encabezará la propuesta artística, cuya producción estará a cargo de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted. También fueron anunciadas las presencias de Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Plaza Sésamo, Los Muppets y el coro PS22 Chorus, integrado por alumnos de una escuela primaria de Staten Island.
Además del componente artístico, la iniciativa tendrá un objetivo solidario. Gustavo Dudamel también será parte del espectáculo, que buscará impulsar el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una campaña destinada a recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol de niños de todo el mundo.
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