Así fue la ceremonia de clausura del Mundial 2026 antes de la final entre Argentina y España

La Selección calienta motores para enfrentar a España.

La FIFA también confirmó la participación de otras figuras internacionales durante la jornada: Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams forman parte de la programación, mientras que Tom Cruise tendrá una aparición especial. Además, como broche, Jennifer Hudson interpretará una versión del himno de Estados Unidos en una apertura desarrollada junto a Balich Wonder Studio. Por su parte, María Becerra entonará las estrofas del Himno Nacional Argentino.

El entretiempo también contará con un show de gran magnitud, con una duración prevista de 17 minutos. Según informó el organismo, la estructura fue diseñada para respetar el tiempo habitual del descanso y ofrecer un espectáculo que combine entretenimiento global con el cierre de la Copa del Mundo.

Chris Martin, líder de Coldplay encabezará la propuesta artística, cuya producción estará a cargo de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted. También fueron anunciadas las presencias de Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Plaza Sésamo, Los Muppets y el coro PS22 Chorus, integrado por alumnos de una escuela primaria de Staten Island.

Además del componente artístico, la iniciativa tendrá un objetivo solidario. Gustavo Dudamel también será parte del espectáculo, que buscará impulsar el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una campaña destinada a recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol de niños de todo el mundo.