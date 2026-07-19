La Selección Argentina va por un bicampeonato histórico: la racha de 64 años que buscará romper en el Mundial 2026

El caso más cercano fue el de Francia en Qatar 2022. Después de levantar el trofeo en Rusia 2018 con un imparable Kylian Mbappé de 18 años, Les Bleus remontaron el 0-2 y lo igualaron 3-3 en una final inolvidable para todos los argentinos. Sin embargo, Didier Deschamps no consiguió colgarse otra medalla como DT tras caer en la definición por penales.

Sólo Italia y Brasil pudieron enlazar dos Copas del Mundo consecutivas. El seleccionado italiano festejó en 1934 y volvió a coronarse en 1938 -hasta allí levantó la segunda de sus cuatro copas-, mientras que la Verdeamarela hizo lo propio en 1958, con un joven Pelé, y repitió en 1962 -también con su segundo de sus cinco títulos-, cuando Garrincha asumió el protagonismo tras la lesión de su compañero.

Si vuelve a conquistar el Mundial 2026, Argentina terminará con una espera de 64 años sin bicampeones. Desde el título conseguido por Brasil en Chile 1962, ninguna selección logró defender con éxito la corona, una estadística que la Albiceleste intentará dejar atrás.