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La Selección Argentina va por un bicampeonato histórico: la racha de 64 años que buscará romper en el Mundial 2026

Tras la conquista en Qatar, el combinado nacional tiene la oportunidad de igualar un registro que apenas alcanzaron dos potencias del fútbol internacional.

La Selección argentina afronta un desafío que muy pocos pudieron superar en la historia de los Mundiales. Después de la consagración en Qatar 2022, el equipo que dirige Lionel Scaloni buscará volver a levantar la Copa del Mundo en 2026 y meterse en un grupo reservado para las máximas potencias del fútbol: el de las que pudieron repetir el bicampeonato. Una tarea de las más difíciles.

Argentina acarició la tercera copa y estuvo cerca de repetir seguidamente la conquista. Es que después de alzar el segundo título mundial en México 1986 de la mano de Diego Armando Maradona, sacó chapa de campeón en Italia 1990 y alcanzó la final con la ilusión del bicampeonato. Lamentablemente, terminó perdiendo 1-0 frente a Alemania en un polémico encuentro y se quedó en la puerta.

Otros campeones recientes también estuvieeron a un paso de la hazaña: Brasil llegó a la definición de Francia 1998 tras conquistar Estados Unidos 1994, pero el seleccionado anfitrión se impuso por 3-0 con una actuación decisiva de Zinedine Zidane.

El caso más cercano fue el de Francia en Qatar 2022. Después de levantar el trofeo en Rusia 2018 con un imparable Kylian Mbappé de 18 años, Les Bleus remontaron el 0-2 y lo igualaron 3-3 en una final inolvidable para todos los argentinos. Sin embargo, Didier Deschamps no consiguió colgarse otra medalla como DT tras caer en la definición por penales.

Sólo Italia y Brasil pudieron enlazar dos Copas del Mundo consecutivas. El seleccionado italiano festejó en 1934 y volvió a coronarse en 1938 -hasta allí levantó la segunda de sus cuatro copas-, mientras que la Verdeamarela hizo lo propio en 1958, con un joven Pelé, y repitió en 1962 -también con su segundo de sus cinco títulos-, cuando Garrincha asumió el protagonismo tras la lesión de su compañero.

Si vuelve a conquistar el Mundial 2026, Argentina terminará con una espera de 64 años sin bicampeones. Desde el título conseguido por Brasil en Chile 1962, ninguna selección logró defender con éxito la corona, una estadística que la Albiceleste intentará dejar atrás.

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