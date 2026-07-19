Paredes terminó descontrolado: agarró del cuello, revoleó a dos rivales y vio la roja

Con el instinto de quien ya sabía que podía haber algún chispazo, Lionel Scaloni se metió rápido a separarlos. También lo hizo Walter Samuel, sin imaginar que Gavi también intentaría golpear al argentino. Con Thiago Almada en el medio de la batahola, el volante de Boca terminó de agarrar de la pechera al de Barcelona y lo revolcó contra el césped.