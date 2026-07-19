Paredes terminó descontrolado: agarró del cuello, revoleó a dos rivales y vio la roja

El volante de la Selección se cruzó con Eric García y Gavi y terminó totalmente fuera de sí. Scaloni debió separarlo para que no siga subiendo temperatura la situación.
Leandro Paredes terminó descontrolado con una reacción violenta contra los jugadores españoles después de la derrota 1 a 0 en tiempo extra en la final del Mundial 2026. El futbolista de Boca agarró a un rival del cuello, revoleó a dos y debió ser separado por Lionel Scaloni para que la situación no siga subiendo temperatura.
Apenas terminó el partido, las cámaras de la TV capturaron a Eric García a los gritos en pleno círculo central junto a otros compañeros. En cuestión de segundos, Paredes apareció en medio del tumulto rojo y lo agarró del cuello, sin importar que muy cerca estaba uno de los jueces de línea.
Con el instinto de quien ya sabía que podía haber algún chispazo, Lionel Scaloni se metió rápido a separarlos. También lo hizo Walter Samuel, sin imaginar que Gavi también intentaría golpear al argentino. Con Thiago Almada en el medio de la batahola, el volante de Boca terminó de agarrar de la pechera al de Barcelona y lo revolcó contra el césped.
Por suerte, el tenso episodio no pasó a mayores y la fiesta española siguió su curso. Del otro lado, los jugadores de la Selección, entre ellos Paredes, quedaron sentados a un costado del campo, con la mirada perdida y las lágrimas del título que se les escapó por muy poco.
Más allá de haber sucedido ya sin la pelota en disputa, estas agresiones de Paredes fueron informadas por el árbitro Slavko Vini y terminó siendo expulsado con la final de la Copa del Mundo ya concluida.
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