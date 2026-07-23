El sugestivo video del hermano de Dibu Martínez tras la final con España

Una publicación inspirada en la película Le Mans '66 despertó repercusión al destacar el reconocimiento que recibió el arquero, mientras continuaban las especulaciones luego de la definición mundialista.
Una historia de Instagram de Alejandro Martínez volvió a alimentar el debate que se instaló tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial. El piloto de automovilismo y hermano de Emiliano 'Dibu' Martínez, compartió un video con una fuerte carga simbólica para expresar su mirada sobre lo ocurrido alrededor del combinado nacional.
La publicación toma una escena de la película Le Mans '66 y la adapta con una edición propia. En la secuencia aparece el protagonista al costado de la pista mientras recibe un gesto de respeto desde un palco. El hermano de Emiliano Martínez reemplazó los nombres originales: identificó al corredor como "Dibu Martínez" y al hombre que lo saluda como "every football fans" ("todos los fanáticos del fútbol").
El sentido del mensaje apunta al reconocimiento que cosechó el arquero argentino, incluso en una definición en la que el seleccionado no logró imponer su juego y terminó cayendo con claridad ante el conjunto español.
Después del encuentro decisivo comenzaron a multiplicarse distintas teorías que hablaban de presuntas presiones o maniobras contra el equipo nacional. No obstante, esas versiones fueron descartadas públicamente por Claudio Tapia, Lionel Scaloni, Roberto Ayala y varios integrantes del plantel, quienes negaron de manera terminante cualquier tipo de influencia externa.
En ese contexto, la publicación del piloto se sumó a las repercusiones que siguieron a la final, aunque desde el entorno del seleccionado procuraron restarle importancia a las especulaciones y concentrar el análisis en el rendimiento deportivo.
La escena elegida pertenece a Le Mans '66, película basada en hechos reales que relata el trabajo de Carroll Shelby y Ken Miles para desarrollar el Ford GT40 y desafiar a Ferrari en las históricas 24 Horas de Le Mans de 1966, enfrentando múltiples obstáculos en el camino.
Con esa referencia cinematográfica, Martínez buscó remarcar el respeto que genera el marplatense entre los hinchas, más allá del resultado de la final y de las versiones que aparecieron tras la consagración de España.
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