El sugestivo video del hermano de Dibu Martínez tras la final con España

Después del encuentro decisivo comenzaron a multiplicarse distintas teorías que hablaban de presuntas presiones o maniobras contra el equipo nacional. No obstante, esas versiones fueron descartadas públicamente por Claudio Tapia, Lionel Scaloni, Roberto Ayala y varios integrantes del plantel, quienes negaron de manera terminante cualquier tipo de influencia externa.

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En ese contexto, la publicación del piloto se sumó a las repercusiones que siguieron a la final, aunque desde el entorno del seleccionado procuraron restarle importancia a las especulaciones y concentrar el análisis en el rendimiento deportivo.

La escena elegida pertenece a Le Mans '66, película basada en hechos reales que relata el trabajo de Carroll Shelby y Ken Miles para desarrollar el Ford GT40 y desafiar a Ferrari en las históricas 24 Horas de Le Mans de 1966, enfrentando múltiples obstáculos en el camino.

Con esa referencia cinematográfica, Martínez buscó remarcar el respeto que genera el marplatense entre los hinchas, más allá del resultado de la final y de las versiones que aparecieron tras la consagración de España.