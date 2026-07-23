La emotiva carta de Nicolás Otamendi para despedirse de la Selección Argentina

Tras el subcampeonato mundial en Estados Unidos-México-Canadá, el defensor puso fin a su extenso ciclo con la Albiceleste y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.
Nicolás Otamendi se despidió oficialmente de la Selección Argentina. Después de disputar su último partido en la final del Mundial 2026 frente a España, el defensor publicó una extensa carta en sus redes sociales para cerrar una etapa que comenzó en 2009 y lo tuvo como uno de los referentes del ciclo más exitoso de la historia de la Albiceleste.
"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", escribió el central. Además, se refirió al desenlace de su historia con la camiseta nacional: "El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto".
El zaguero también agradeció el respaldo de los hinchas y de su familia durante todos estos años. "Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo", expresó y agregó: "Gracias al hincha argentino por el amor incondicional y por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles".
En otro tramo del mensaje, Otamendi dejó unas palabras para quienes continuarán el camino con la Selección. "Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor", sostuvo. Y cerró con un deseo para el futuro: "Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes".
El defensor concluyó su despedida con un último agradecimiento. "Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Hasta siempre, Selección", escribió junto a un video que repasó sus mejores momentos con la Albiceleste.
Otamendi cerró su ciclo con 138 partidos desde su debut en 2009 y fue una pieza clave en la conquista de la Finalissima, las Copas América 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022. Este jueves se incorporó a los entrenamientos de River y quedó a disposición de Eduardo Coudet para debutar el sábado frente a Barracas Central.
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