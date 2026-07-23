La emotiva carta de Nicolás Otamendi para despedirse de la Selección Argentina

El video y mensaje completo de Nicolás Otamendi

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El defensor concluyó su despedida con un último agradecimiento. "Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Hasta siempre, Selección", escribió junto a un video que repasó sus mejores momentos con la Albiceleste.

Otamendi cerró su ciclo con 138 partidos desde su debut en 2009 y fue una pieza clave en la conquista de la Finalissima, las Copas América 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022. Este jueves se incorporó a los entrenamientos de River y quedó a disposición de Eduardo Coudet para debutar el sábado frente a Barracas Central.